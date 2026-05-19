FASTag च्या रंगांमागचं सीक्रेट माहितीये का? तुमच्या गाडीला कोणत्या रंगाचा फास्टॅग मिळतो ते जाणून घ्या

तुमच्या वाहनावर लावण्यात आलेल्या FASTag चा रंग काहीतरी सांगत असतो, हे तुम्हाला माहिती आहे का? वाहनाच्या प्रकारानुसार FASTag चे रंग वेगवेगळे असतात. खासगी कारपासून व्यावसायिक वाहनांपर्यंत कोणत्या गाडीला कोणत्या रंगाचा FASTag दिला जातो, यामागचं संपूर्ण कारण जाणून घ्या.

Updated On: May 19, 2026 | 02:18 PM
भारतातील राष्ट्रीय महामार्गांवर सुलभ प्रवासासाठी फास्टॅग हे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. अचूक टोल संकलन आणि हिशोबासाठी, फास्टॅगचे दोन मुख्य प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले आहे. याव्यतिरिक्त, वापराच्या आधारावर देखील अनेक प्रकार आहेत, ते कसे ओळखायचे जाणून घ्या…

वाहनाच्या प्रकारानुसार टोल प्लाझावर अचूक टोल संकलन सुनिश्चित करण्यासाठी, फास्टॅग सात वर्ग आणि रंगांमध्ये विभागलेले आहेत

क्लास ४ (जांभळा टॅग): कार, झेब्रा, वेला आणि टाटा एस यांसारख्या लहान वाहनांसाठी.

क्लास ५ (नारंगी टॅग): हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी (LCVs).

क्लास ६ (पिवळा टॅग): ३-ॲक्सल व्यावसायिक वाहने, बस आणि ट्रकसाठी.

क्लास ७ (हिरवा टॅग): २-ॲक्सल बस आणि ट्रकसाठी.

क्लास १२ :  हा ४ ते ६ ॲक्सल असलेल्या मोठ्या वाहनांसाठी आहे.

क्लास १५ :  हा ७ किंवा अधिक ॲक्सल असलेल्या वाहनांसाठी आहे.

क्लास १६ : याचा वापर अवजड बांधकाम यंत्रसामग्री (HCM) आणि मातीकाम करणाऱ्या उपकरणांसाठी केला जातो.

पुढील श्रेणी कोणती आहे?

तुमचे फास्टॅग खाते कोण व्यवस्थापित करते यावर अवलंबून फास्टॅगचे तीन प्रकार आहेत

बँकेने जारी केलेला फास्टॅग

हा थेट तुमच्या बचत खात्याशी जोडलेला असतो. तो एसबीआय (SBI), आयसीआयसीआय (ICICI), एचडीएफसी (HDFC) आणि ॲक्सिस (Axis) सारख्या बँकांकडून मिळवता येतो.

वॉलेट-आधारित फास्टॅग: हे एका वेगळ्या प्रीपेड वॉलेटसारखे असते, ज्यामध्ये तुम्ही गरजेनुसार पैसे जमा करू शकता, जसे की एअरटेल पेमेंट्स बँक.

एनएचएआय/आयएचएमसीएल (NHAI/IHMCL) फास्टॅग: हा टोल प्लाझा किंवा अधिकृत एजन्सी केंद्रातून त्वरित खरेदी केला जाऊ शकतो. त्यानंतर तो तुमच्या सोयीनुसार कोणत्याही बँक खात्याशी जोडला जाऊ शकतो.

वापर आणि श्रेणी

वाहनांचे त्यांच्या वापराच्या आधारावर चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाते:

खाजगी वाहने: ही वैयक्तिक किंवा घरगुती वापरासाठी असलेल्या कार आणि एसयूव्हीसाठी आहे.

व्यावसायिक वाहने: ही ट्रक, बस आणि लॉजिस्टिक्स वाहनांसाठी वापरली जाते.

शासकीय आणि सवलतीची वाहने: हा टॅग विशेष अधिकृत आपत्कालीन किंवा टोल-मुक्त वाहनांना दिला जातो.

भाड्याची/ताफ्यातील वाहने: हा टॅग विशेषतः कार भाड्याने देणाऱ्या कंपन्यांसाठी आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या सर्व वाहनांचा खर्च एकाच ठिकाणाहून ट्रॅक आणि व्यवस्थापित करता येतो.

रिचार्ज कसे करावे?

तुम्ही कोणत्याही अधिकृत बँकेचा किंवा डिजिटल पेमेंट ॲपचा वापर करून तुमचा फास्टॅग सहजपणे खरेदी किंवा रिचार्ज करू शकता. अचूक दर जाणून घेण्यासाठी किंवा नवीन टॅग खरेदी करण्यासाठी, तुम्ही तुमच्या बँकेच्या फास्टॅग प्लॅटफॉर्मवर किंवा एनएचएआय (NHAI) फास्टॅग पोर्टलवर संपर्क साधू शकता.

