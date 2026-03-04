Gadchiroli News: दुर्दैवी! रंग खेळून वैनगंगा नदीत पोहायला गेलेल्या तरुणाचा बुडून मृत्यू; अंत्यसंस्कारासाठी लाकडांची टंचाई

काय घडलं नेमकं?
मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव शुभम असे आहे. शुभमने आपल्या मित्रांसोबत रंगोत्सव साजरा केला. त्यांनतर रंगाने माखलेले शरीर स्वछ करण्यासाठी सर्व मित्र सकाळी वैनगंगा नदीच्या पात्रात अंघोळीला गेले होते. पोहत असतांना नदीच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने शुभम बुडाला. सोबत असलेल्या मित्रांनी त्याला वाचवण्याचा खूप प्रयत्न केला मात्र पाण्याचा प्रवाह आणि खोलीमुळे त्यांना यश आलं नाही. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने शोधमोहीम राबवून शुभमचा मृतदेह बाहेर काढला.
दोन महिन्यांपूर्वी लागली होती नौकरी
शुभमचे वडील नामदेव रामटेके हे भंगारचा व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. अत्यंत प्रतिकूल आणि हलाखीच्या परिस्थितीत त्यांनी मुलाला अभियांत्रीकीचे शिक्षण दिले होते. अवघ्या दोन महिन्यापूर्वीच शुभमची एका नामांकित कंपनीत नियुक्ती झाली होती. शुभमच्या मृत्यूने रामटेके कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
गोंदिया येथून एक दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. धुलीवंदनाच्या दिवशी रंग खेळल्यानंतर दुपारदरम्यान तलावात अंघोळ करण्यासाठी गेलेल्या दोन अल्पवयीन मुलांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने गावात शोककळा पसरली आहे.
या घटनेत मृत्यू झालेल्या अल्पवयीन मुलांचे नावे समोर आली आहेत. सागर गहाणे (वय 16) आणि प्रणय गहाणे (वय 13) अशी नावे आहेत. धूलिवंदन सणानिमित्त गावात आनंदाचं आणि उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. दुपारी रंगात नाहून सागर आणि प्रणय हे अंघोळीसाठी तलावात गेले होते. अंघोळ करतांना पाण्यात बुडून त्यांचा मृत्यू झाला. पाण्याचा अंदाज न आल्याने ही घटना घडली.
Ans: ही घटना आरमोरी येथे वैनगंगा नदीत घडली.
Ans: नदीची खोली व प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने तरुण बुडाला.
