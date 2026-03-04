Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Gadchiroli News Unfortunate He Went Swimming In The Wainganga River After Playing With Colors And Drowned In The River Shortage Of Wood For The Funeral

Gadchiroli News: दुर्दैवी! रंग खेळून वैनगंगा नदीत पोहायला गेलेल्या तरुणाचा बुडून मृत्यू; अंत्यसंस्कारासाठी लाकडांची टंचाई

आरमोरी येथे रंगोत्सवानंतर वैनगंगा नदीत आंघोळीस गेलेल्या 25 वर्षीय तरुण अभियंत्याचा बुडून मृत्यू झाला. शोधमोहीम राबवून मृतदेह बाहेर काढला. दरम्यान, अंत्यसंस्कारासाठी जळाऊ लाकडांची टंचाई निर्माण झाली आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 11:07 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • मित्रांसोबत नदीत पोहताना खोल पाण्याचा अंदाज न आल्याने अपघात
  • पोलिस व स्थानिकांच्या मदतीने शोधमोहीम; मृतदेह बाहेर
  • आरमोरीत जळाऊ लाकडांची कमतरता; शेजारील जिल्ह्यातून व्यवस्था
गडचिरोली: गडचिरोली येथून एक दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. मित्रांसोबत वैनगंगा नदीत अंघोळीसाठी गेलेल्या २५ वंशीय तरुणाचा बुडून मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. शुभम नामदेव रामटेके (रा. गायकवाड चौक, आरमोरी) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. ही घटना गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी शहरात घडली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव शुभम असे आहे. शुभमने आपल्या मित्रांसोबत रंगोत्सव साजरा केला. त्यांनतर रंगाने माखलेले शरीर स्वछ करण्यासाठी सर्व मित्र सकाळी वैनगंगा नदीच्या पात्रात अंघोळीला गेले होते. पोहत असतांना नदीच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने शुभम बुडाला. सोबत असलेल्या मित्रांनी त्याला वाचवण्याचा खूप प्रयत्न केला मात्र पाण्याचा प्रवाह आणि खोलीमुळे त्यांना यश आलं नाही. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने शोधमोहीम राबवून शुभमचा मृतदेह बाहेर काढला.

दोन महिन्यांपूर्वी लागली होती नौकरी

शुभमचे वडील नामदेव रामटेके हे भंगारचा व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. अत्यंत प्रतिकूल आणि हलाखीच्या परिस्थितीत त्यांनी मुलाला अभियांत्रीकीचे शिक्षण दिले होते. अवघ्या दोन महिन्यापूर्वीच शुभमची एका नामांकित कंपनीत नियुक्ती झाली होती. शुभमच्या मृत्यूने रामटेके कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना आरमोरी येथे वैनगंगा नदीत घडली.

  • Que: मृत्यूचे कारण काय?

    Ans: नदीची खोली व प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने तरुण बुडाला.

  • Que: अंत्यसंस्कारात अडचण का निर्माण झाली?

    Ans: स्थानिक डेपोमध्ये जळाऊ लाकडांची टंचाई असल्याने अडचण निर्माण झाली.

Published On: Mar 04, 2026 | 11:07 AM

Mar 04, 2026 | 11:07 AM
