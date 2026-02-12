Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Crime News पुणे हादरलं! मुलाने बापाला जिवंत जाळलं; कारण काय तर…

रागाच्या भरात आणि दारूच्या नशेत मुलाने वडिलांच्या अंगावर पेट्रोल टाकून त्यांना पेटवून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यातील दांडेकर पुल परिसरात घडला आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 11:55 AM
संग्रहित फोटो

  • मुलाने बापाला पेट्रोल टाकून पेटवले
  • दारूच्या व्यसनातून मुलाचे कृत्य
  • पुण्यातील दांडेकर पुल परिसरातील घटना
पुणे : दारूचे व्यसन असलेल्या मुलाने वडिलांशी वादविवाद घातले. दोघांत कडाक्याचे भांडण झाल्यानंतर रागाच्या भरात आणि दारूच्या नशेत मुलाने वडिलांच्या अंगावर पेट्रोल टाकून त्यांना पेटवून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यातील दांडेकर पुल परिसरात घडला आहे. या घटनेत वडिलांचा उपचार सुरू असताना दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेने शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

 

रविंद्र भालेराव (वय ६१, रा. स.नं. १३०, दांडेकर पुल) असे मृत्यू झालेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी सागर रविंद्र भालेराव (वय २७, रा. दांडेकर पुल) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. याबाबत पर्वती पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, रविंद्र भालेराव हे सुतार काम करत होते. त्यांचा मुलगा सागर देखील त्यांच्यासोबतच सुतार काम करत असत. सागर याला दारूचे व्यसन होते. तो सतत दारू प्यायचा. तो अविवाहित आहे. दांडेकर पुल परिसरात कुटूंबासह हे दोघेही राहत होते. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात (दि. ७ फेब्रुवारी) सायंकाळी सागर दारू पिल्याने त्यांच्यात वादविवाद झाले. वाद कडाक्याचे झाल्यानंतर रागाच्या भरात सागर याने गाडीतील पेट्रोल काढले व वडिलांच्या अंगावर टाकले. पेट्रोल टाकल्यानंतर काडीपेटीने त्यांना पेटवून दिले. पेट्रोलमुळे अचानक भडका उडाला आणि वडिल रविंद्र हे आगीत होरपळले.

नागरिकांनी त्यांच्यावर पाणी टाकून विझविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यात ते ४५ ते ५० टक्के भाजले गेले. त्यांना ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना रात्री साडे बाराच्या सुमारास त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यानंतर याप्रकरणी मुलगा सागर याच्यावर खूनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. अधिक तपास सहाय्यक निरीक्षक सुभाष महाले हे करत आहेत.

Web Title: A shocking incident has taken place in pune where a son set his father on fire

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 11:48 AM

Topics:  

