निवृत्तीनंतर अरिजीत सिंगचा पुन्हा Comeback ! कोलकातामध्ये लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान गायकाला पाहून चाहते भावुक

प्रसिद्ध बॉलीवूड गायक अरिजीत सिंगने नुकतीच एक पोस्ट शेअर केली ज्यामुळे त्याचे चाहते नाराज झालेले दिसून आले. अरिजीतने सोशल मीडियाद्वारे प्लेबॅक सिंगिंगमधून निवृत्तीची घोषणा केली, ज्यामुळे त्याचे चाहते निराश झाले. परंतु, त्याने हे स्पष्ट केले की ते बऱ्याच काळापासून यावर विचार करत होते. दरम्यान, निवृत्तीनंतर काही दिवसांनीच, गायकाने स्टेजवर शानदार पुनरागमन केले आहे. रविवारी रात्री अरिजीत सिंगने कोलकाता येथे एक स्टेज शो सादर केला. त्याने नेताजी इनडोअर स्टेडियममध्ये सितारवादक अनुष्का शंकर यांच्यासोबत लाईव्ह सादरीकरण केले, जे पाहिल्यानंतर गायकाचे चाहते खूप आनंदी झाले.
अरिजीत सिंगचा कोलकातामध्ये लाईव्ह शो
अनुष्का शंकर यांच्या “चॅप्टर टूर २०२६” मध्ये अरिजीत सिंगने पाहुणा कलाकार म्हणून सादरीकरण केले. अनुष्काने गायकाला स्टेजवर आमंत्रित करताच, संपूर्ण सभागृह टाळ्यांचा कडकडाट करत होते. कोलकाता कार्यक्रमाचे व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. स्टेजवर पोहोचल्यानंतर अरिजीतने त्याच्या चाहत्यांना संबोधित केले आणि हसत हसत प्रेक्षकांना सांगितले, “मी खूप घाबरलो आहे. मला आमंत्रित केल्याबद्दल धन्यवाद.” कार्यक्रमाचे व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे आणि चाहते ते पाहून आनंद व्यक्त करत आहेत.
अरिजीत सिंगने गायले हे सुंदर गाणे
अरिजीत सिंगने अनुष्का शंकर आणि तबला वादक बिक्रम घोष यांच्यासह “माया भोरा रती” सादर केले. माया भोरा रती ही मूळ बंगाली रचना लक्ष्मी शंकर यांनी गायली होती आणि सितार वादक पंडित रवि शंकर यांनी संगीतबद्ध केले आहे. अरिजीत सिंगच्या सादरीकरणाने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले. त्यानंतर अरिजीतने अनुष्का शर्मासोबत “ट्रेसेस ऑफ यू” चे युगलगीत सादर केले, जे मूळ गाणे अनुष्का शर्मा आणि नोरा जोन्स यांचे होते. सुमारे २० मिनिटे चाललेल्या या सादरीकरणाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.
अरिजीत सिंगने अनुष्का शंकरच्या घरी दिली भेट
या सादरीकरणानंतर, अरिजीत सिंगने खुलासा केला की तो अलीकडेच अनुष्का शंकरच्या घरी गेला होता, जिथे त्यांनी एका नवीन गाण्यावर सहकार्य केले. या खुलाशामुळे चाहते आनंदित झाले आहेत आणि भविष्यात कदाचित हे दोघे एकत्र काहीतरी खास तयार करतील अशी आशा निर्माण झाली आहे. २७ जानेवारी रोजी अरिजीत सिंगने पार्श्वगायनातून निवृत्तीची घोषणा करणारी एक पोस्ट शेअर केली. त्याच्या या निर्णयाने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. काहींनी त्याच्या या निर्णयाचे समर्थन केले तर काहींनी निराशा व्यक्त केली. त्याने असेही स्पष्ट केले की तो बराच काळापासून यावर विचार करत होता आणि अखेर निर्णय घेतला आहे. असे गायकाने म्हटले.