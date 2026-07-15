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२५ वर्षांनंतर रंगभूमीवर नवाजुद्दीन सिद्दीकींची घरवापसी; ‘नकाब’साठी मुलगी शोरासोबत शिकागोला रवाना

Updated On: Jul 15, 2026 | 04:08 PM IST
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सारांश

बॉलिवूड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी तब्बल २५ वर्षांनंतर 'नकाब' नाटकातून रंगभूमीवर पुनरागमन करत आहेत. शिकागोमधील प्रयोगासाठी ते मुलगी शोरा सिद्दीकीसोबत रवाना झाले असून, त्यांची इन्स्टाग्राम स्टोरी चर्चेत आली आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • २५ वर्षांनंतर नवाजुद्दीन सिद्दीकीचं रंगभूमीवर पुनरागमन
  • ‘नकाब’ नाटकासाठी मुलगी शोरासोबत रवाना
  • नकाब’ हे नाटक शिकागोमध्ये रंगमंचावर सादर होण्यासाठी सज्ज
बॉलिवूडमधील दमदार अभिनयासाठी ओळखले जाणारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी तब्बल २५ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा रंगभूमीवर परतत आहेत. ‘नकाब’ या नाटकाच्या माध्यमातून ते आपल्या अभिनयाच्या मूळ प्रवासाकडे परतत असून, या नाटकाच्या सादरीकरणासाठी ते अमेरिकेतील शिकागो येथे रवाना झाले आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रवासात त्यांच्यासोबत त्यांची मुलगी शोरा सिद्दीकी देखील आहे.

नवाजुद्दीन यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर प्रवासाची एक खास झलक शेअर केली आहे. विमानतळावरील फोटो शेअर करत त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं, “Naqaab टीमसोबत शिकागोला जात आहे.” त्यांच्या या पोस्टनंतर चाहत्यांमध्ये त्यांच्या रंगभूमीवरील पुनरागमनाबाबत उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांच्यासाठी ‘नकाब’ हे केवळ आणखी एक नाटक नसून, त्यांच्या अभिनयाच्या मुळांकडे परतण्याचा भावनिक प्रवास आहे. चित्रपटसृष्टीत मोठं नाव कमावण्यापूर्वी त्यांनी रंगभूमीवरच अभिनयाचं प्रशिक्षण घेतलं आणि याच माध्यमातून त्यांच्या वास्तववादी अभिनयशैलीची पायाभरणी झाली. गेली दोन दशके चित्रपट आणि ओटीटीवरील प्रभावी भूमिकांमधून प्रेक्षकांची मनं जिंकल्यानंतर ते आता पुन्हा रंगमंचावर झळकणार आहेत.

‘गँग्स ऑफ वासेपूर’, ‘मंटो’, ‘द लंचबॉक्स’, ‘बजरंगी भाईजान’, ‘सेक्रेड गेम्स’ यांसारख्या चित्रपट आणि वेबसीरिजमधील त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांसह समीक्षकांचीही दाद मिळवली आहे. अभिनयातील नैसर्गिकता, पात्रांमध्ये पूर्णपणे समरस होण्याची क्षमता आणि विविधांगी भूमिका साकारण्याचं कौशल्य यामुळे नवाजुद्दीन आज भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वोत्तम अभिनेत्यांपैकी एक मानले जातात.

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या प्रवासातील आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे त्यांच्यासोबत मुलगी शोराची उपस्थिती. नवाजुद्दीन अनेकदा आपल्या मुलांसोबतचे खास क्षण सोशल मीडियावर शेअर करत असतात. यावेळीही बाप-लेकीचा हा प्रवास चाहत्यांना विशेष भावला असून, त्यांच्या पोस्टवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

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दरम्यान, ‘नकाब’ हे नाटक शिकागोमध्ये रंगमंचावर सादर होण्यासाठी सज्ज झाले आहे. तब्बल २५ वर्षांनंतर नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांना पुन्हा एकदा रंगमंचावर पाहण्यासाठी चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. अभिनयाच्या प्रवासाला सुरुवात करून देणाऱ्या रंगभूमीवरचं त्यांचं हे पुनरागमन त्यांच्या कारकिर्दीतील आणखी एक संस्मरणीय पर्व ठरणार आहे.

Web Title: Nawazuddin siddiqui returns to the stage after 25 years heads to chicago with daughter shora for the play naqaab

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Published On: Jul 15, 2026 | 04:08 PM

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