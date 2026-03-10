हिरो बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची भन्नाट गोष्ट; ‘पिक्चर बॉईज’चा जबरदस्त पोस्टर रिलीज

हिरो बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची धडपड, त्यातले मजेशीर प्रसंग आणि मनोरंजनाचा भरपूर डोस घेऊन ‘पिक्चर बॉईज’ हा मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत १५ मेपासून हा चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित होणार असून नुकतेच त्याचे दमदार पोस्टर सोशल मीडियावर लाँच करण्यात आले आहे.
त्रिमूर्ती फिल्म्सच्या निर्मितीत तयार झालेल्या या चित्रपटाचे निर्माते रवी पांडुरंग पंडितपवार आणि राजा पांडुरंग पंडितपवार असून शिवाजी केशव पाटील हे सहनिर्माते आहेत. चित्रपटाची कथा, पटकथा, संवादलेखन आणि दिग्दर्शन निलेशसिंग राजपूत यांनी केले आहे. मंदार चोळकर, सुनील दोडगे आणि संध्या-प्रनिकेत यांनी लिहिलेल्या गीतांना वरुण लिखाते आणि संध्या-प्रनिकेत यांनी संगीतबद्ध केले आहे.
चित्रपटातील गाणी सुप्रसिद्ध गायक आनंद शिंदे, जसराज जोशी, स्वप्नील गोडबोले, वरुण लिखाते आणि एल. के. लक्ष्मीकांत यांनी गायली आहेत. छायांकनाची जबाबदारी विनोद पाटील यांनी तर संकलनाची जबाबदारी रोहन पाटील यांनी सांभाळली आहे.
चित्रपटातूनच चित्रपटाची कथा सांगण्याचा प्रकार यापूर्वीही अनेकदा हाताळला गेला आहे. मात्र ‘पिक्चर बॉईज’मध्ये चित्रपटसृष्टीत हिरो बनण्यासाठी झटणाऱ्या तरुणांची कथा विनोदी आणि मनोरंजक शैलीत मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या चित्रपटात प्रतीक लाड, हंसराज जगताप, अरबाज शेख आणि घनश्याम दरवडे (छोटा पुढारी) यांच्यासह नव्या-जुन्या कलाकारांची झलक पाहायला मिळणार आहे.
उन्हाळ्याच्या सुट्टीत कुटुंबासोबत हसवणूक आणि मनोरंजनाची मेजवानी देणारा ‘पिक्चर बॉईज’ हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी खास ठरणार असून चित्रपटगृहात जाऊन हा कॉमेडीपट पाहणे प्रेक्षकांसाठी पर्वणीच ठरणार आहे. तसेच या चित्रपटाची कथा काय असेल हे जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.