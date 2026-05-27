Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Padmini Ekadashi 2026 Donate These Things According To Your Zodiac Sign

Padmini Ekadashi: तुमच्या राशीनुसार करा ‘हे’ उपाय, लक्ष्मी नारायणाचा राहील आशीर्वाद

Updated On: May 27, 2026 | 03:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

ज्येष्ठ महिन्यातील पद्मिनी एकादशी आज बुधवार, 27 मे रोजी आहे. या दिवशी भगवान विष्णू आणि लक्ष्मीची पूजा केल्याने विशेष फळ मिळते. आपल्या राशीनुसार काही उपाय केल्यास वर्षभर लाभ मिळू शकतो. राशीनुसार कोणते उपाय करावे ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पद्मिनी एकादशी कधी आहे
  • राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान
 

हिंदू धर्मात एकादशीचा उपवास अत्यंत पवित्र आणि फलदायी मानला जातो. दर महिन्याला येणारी ही तारीख, भगवान विष्णूची उपासना करून त्यांचे विशेष आशीर्वाद प्राप्त करण्याची एक उत्तम संधी मानली जाते. या दिवशी उपवास, पूजा आणि भक्तीपूर्ण उपासना केल्याने शुभ फळे मिळतात.

अधिक मासात येणाऱ्या पद्मिनी एकादशीला अधिक महत्त्व असल्याचे म्हटले जाते. ही एकादशी अधिक मास एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी आणि मालमासी एकादशी या नावांनीही ओळखली जाते. या एकादशीच्या दिवशी तुमच्या राशीनुसार केलेले उपाय भगवान विष्णूचा आशीर्वाद, सुख आणि समृद्धीचा मार्ग खुला करू शकतात. पद्मिनी एकादशीच्या दिवशी राशीनुसार कोणते उपाय करायचे ते जाणून घ्या

राशीनुसार करा हे उपाय

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांनी एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूला प्रसन्न करण्यासाठी लाल फुले अर्पण करावीत.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या व्यक्तींनी पद्मिनी एकादशीला पांढऱ्या वस्तूंचे दान करावे. असे मानले जाते की या दिवशी पांढऱ्या वस्तूंचे दान केल्याने सुख आणि समृद्धी येते.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या व्यक्तींनी या दिवशी भगवान विष्णूला हिरव्या रंगाचे वस्त्र अर्पण करावे. यामुळे भगवान प्रसन्न होतात.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांनी पद्मिनी एकादशीला भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी यांना प्रसन्न करण्यासाठी खीर अर्पण करावी. असे मानले जाते की खीर अर्पण केल्याने घरात आनंद नांदतो.

Shadashtak Yog: शनि आणि चंद्र तयार करणार षडाष्टक योग, या राशींच्या लोकांनी आरोग्य आणि आर्थिक बाबतीत बाळगावी सावधगिरी

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांनी पद्मिनी एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूला पिवळे वस्त्र अर्पण करावे. त्यांनी स्वतःही पिवळे वस्त्र परिधान करावे. यामुळे भगवान प्रसन्न होतात.

कन्या रास

आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या कन्या राशीच्या व्यक्तींनी पद्मिनी एकादशीला भगवान विष्णूला प्रसन्न करण्यासाठी पांढऱ्या मिठाईसोबत केशराचा नैवेद्य दाखवावा. असे केल्याने त्यांच्या घरात वर्षभर शांती आणि आनंद नांदेल.

तूळ रास

तूळ राशीच्या व्यक्तींनी या दिवशी पांढऱ्या वस्तूंचे दान करावे. यामुळे वैवाहिक जीवनात प्रेम वाढते आणि शुभशकुन प्राप्त होतो.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांनी आपल्या नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती साधण्यासाठी या दिवशी गुळाचे दान करावे. यामुळे भगवान नारायणाचा आशीर्वाद त्यांच्यावर सदैव टिकून राहील.

धनु रास

पद्मिनी एकादशीला भगवान विष्णूचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी धनु राशीच्या लोकांनी पिवळे कपडे आणि पिवळे चंदन दान करावे. तसेच, पिवळी फळेही दान करावीत.

मकर रास

मकर राशीच्या व्यक्तींनी पद्मिनी एकादशीला दही आणि वेलचीचा नैवेद्य दाखवावा. यामुळे भगवान विष्णूचा आशीर्वाद लाभेल.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या व्यक्तींनी पद्मिनी एकादशीला पिंपळाच्या झाडाखाली तिळाच्या तेलाचा दिवा लावावा. यामुळे देव प्रसन्न होतो.

इक्ष्वाकू वंशाची स्थापना कशी झाली? जाणून घ्या अयोध्या आणि सूर्यवंशाचा इतिहास

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांनी पद्मिनी एकादशीला गरिबांची सेवा करावी, गरिबांना दान द्यावे आणि देवाला साखरेचा नैवेद्य दाखवावा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पद्मिनी एकादशी म्हणजे काय?

    Ans: पद्मिनी एकादशी ही अधिक मासातील अत्यंत शुभ आणि पुण्यदायी एकादशी मानली जाते. ही भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीला समर्पित असते.

  • Que: पद्मिनी एकादशीला उपवासाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: श्रद्धेनुसार उपवास केल्याने मन शुद्ध होते आणि भक्तीभाव वाढतो असे मानले जाते.

  • Que: पद्मिनी एकादशीला दानाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: अन्नदान, वस्त्रदान आणि गरजूंना मदत करणे पुण्यदायी मानले जाते.

Web Title: Padmini ekadashi 2026 donate these things according to your zodiac sign

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भगवद्गीतेचा १५ वा अध्याय का मानला जातो विशेष? पुरुषोत्तम योगाचे काय आहे महत्त्व
1

भगवद्गीतेचा १५ वा अध्याय का मानला जातो विशेष? पुरुषोत्तम योगाचे काय आहे महत्त्व

Shadashtak Yog: शनि आणि चंद्र तयार करणार षडाष्टक योग, या राशींच्या लोकांनी आरोग्य आणि आर्थिक बाबतीत बाळगावी सावधगिरी
2

Shadashtak Yog: शनि आणि चंद्र तयार करणार षडाष्टक योग, या राशींच्या लोकांनी आरोग्य आणि आर्थिक बाबतीत बाळगावी सावधगिरी

इक्ष्वाकू वंशाची स्थापना कशी झाली? जाणून घ्या अयोध्या आणि सूर्यवंशाचा इतिहास
3

इक्ष्वाकू वंशाची स्थापना कशी झाली? जाणून घ्या अयोध्या आणि सूर्यवंशाचा इतिहास

Adhik Maas 2026: अधिक महिन्यात मालपुवा दान करण्याचे काय आहे विशेष महत्त्व, जाणून घ्या
4

Adhik Maas 2026: अधिक महिन्यात मालपुवा दान करण्याचे काय आहे विशेष महत्त्व, जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Padmini Ekadashi: तुमच्या राशीनुसार करा ‘हे’ उपाय, लक्ष्मी नारायणाचा राहील आशीर्वाद

Padmini Ekadashi: तुमच्या राशीनुसार करा ‘हे’ उपाय, लक्ष्मी नारायणाचा राहील आशीर्वाद

May 27, 2026 | 03:40 PM
PM Modi Appeal: देशात भीषण उष्णतेचा हाहाकार! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नागरिकांना भावुक आवाहन, म्हणाले….

PM Modi Appeal: देशात भीषण उष्णतेचा हाहाकार! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नागरिकांना भावुक आवाहन, म्हणाले….

May 27, 2026 | 03:37 PM
कान्सच्या रेड कार्पेटवरील प्राजक्ताच्या सौंदर्याला ‘निरुपा सारीज’चा साज, मराठमोळ्या नऊवारीने जागतिक मंचावर वेधले साऱ्यांचे लक्ष

कान्सच्या रेड कार्पेटवरील प्राजक्ताच्या सौंदर्याला ‘निरुपा सारीज’चा साज, मराठमोळ्या नऊवारीने जागतिक मंचावर वेधले साऱ्यांचे लक्ष

May 27, 2026 | 03:30 PM
गोव्याच्या फ्लाईटमध्ये प्रियकराचा गेम ओव्हर! एकाच प्रवासात समोर आल्या तीन गर्लफ्रेंड्स, विमानातच सुरु झाला गोंधळ; Video Viral

गोव्याच्या फ्लाईटमध्ये प्रियकराचा गेम ओव्हर! एकाच प्रवासात समोर आल्या तीन गर्लफ्रेंड्स, विमानातच सुरु झाला गोंधळ; Video Viral

May 27, 2026 | 03:30 PM
US-Iran Deal: इराणचा ‘हा’ एकच निर्णय भारतासह 8 देशांसाठी धक्कादायक! 11 लाख कोटींच्या खजिन्यासाठी अट; जागतिक बँकिंग क्षेत्रात खळबळ

US-Iran Deal: इराणचा ‘हा’ एकच निर्णय भारतासह 8 देशांसाठी धक्कादायक! 11 लाख कोटींच्या खजिन्यासाठी अट; जागतिक बँकिंग क्षेत्रात खळबळ

May 27, 2026 | 03:30 PM
Pune Crime: कोरेगाव पार्कमध्ये पोलिसांची रेड; विदेशी महिलांसह सेक्स रॅकेटचा भांडाफोड

Pune Crime: कोरेगाव पार्कमध्ये पोलिसांची रेड; विदेशी महिलांसह सेक्स रॅकेटचा भांडाफोड

May 27, 2026 | 03:12 PM
Zimmermann Telegram History: ‘त्या’ एका गुप्त पत्राने पहिल्या महायुद्धाचा इतिहास कसा बदलला? जर्मनीचा कोणता डाव अमेरिकेमुळे उलटला?

Zimmermann Telegram History: ‘त्या’ एका गुप्त पत्राने पहिल्या महायुद्धाचा इतिहास कसा बदलला? जर्मनीचा कोणता डाव अमेरिकेमुळे उलटला?

May 27, 2026 | 03:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM