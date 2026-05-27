Padmini Ekadashi: तुमच्या राशीनुसार करा ‘हे’ उपाय, लक्ष्मी नारायणाचा राहील आशीर्वाद

हिंदू धर्मात एकादशीचा उपवास अत्यंत पवित्र आणि फलदायी मानला जातो. दर महिन्याला येणारी ही तारीख, भगवान विष्णूची उपासना करून त्यांचे विशेष आशीर्वाद प्राप्त करण्याची एक उत्तम संधी मानली जाते. या दिवशी उपवास, पूजा आणि भक्तीपूर्ण उपासना केल्याने शुभ फळे मिळतात.
अधिक मासात येणाऱ्या पद्मिनी एकादशीला अधिक महत्त्व असल्याचे म्हटले जाते. ही एकादशी अधिक मास एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी आणि मालमासी एकादशी या नावांनीही ओळखली जाते. या एकादशीच्या दिवशी तुमच्या राशीनुसार केलेले उपाय भगवान विष्णूचा आशीर्वाद, सुख आणि समृद्धीचा मार्ग खुला करू शकतात. पद्मिनी एकादशीच्या दिवशी राशीनुसार कोणते उपाय करायचे ते जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांनी एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूला प्रसन्न करण्यासाठी लाल फुले अर्पण करावीत.
वृषभ राशीच्या व्यक्तींनी पद्मिनी एकादशीला पांढऱ्या वस्तूंचे दान करावे. असे मानले जाते की या दिवशी पांढऱ्या वस्तूंचे दान केल्याने सुख आणि समृद्धी येते.
मिथुन राशीच्या व्यक्तींनी या दिवशी भगवान विष्णूला हिरव्या रंगाचे वस्त्र अर्पण करावे. यामुळे भगवान प्रसन्न होतात.
कर्क राशीच्या लोकांनी पद्मिनी एकादशीला भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी यांना प्रसन्न करण्यासाठी खीर अर्पण करावी. असे मानले जाते की खीर अर्पण केल्याने घरात आनंद नांदतो.
सिंह राशीच्या लोकांनी पद्मिनी एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूला पिवळे वस्त्र अर्पण करावे. त्यांनी स्वतःही पिवळे वस्त्र परिधान करावे. यामुळे भगवान प्रसन्न होतात.
आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या कन्या राशीच्या व्यक्तींनी पद्मिनी एकादशीला भगवान विष्णूला प्रसन्न करण्यासाठी पांढऱ्या मिठाईसोबत केशराचा नैवेद्य दाखवावा. असे केल्याने त्यांच्या घरात वर्षभर शांती आणि आनंद नांदेल.
तूळ राशीच्या व्यक्तींनी या दिवशी पांढऱ्या वस्तूंचे दान करावे. यामुळे वैवाहिक जीवनात प्रेम वाढते आणि शुभशकुन प्राप्त होतो.
वृश्चिक राशीच्या लोकांनी आपल्या नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती साधण्यासाठी या दिवशी गुळाचे दान करावे. यामुळे भगवान नारायणाचा आशीर्वाद त्यांच्यावर सदैव टिकून राहील.
पद्मिनी एकादशीला भगवान विष्णूचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी धनु राशीच्या लोकांनी पिवळे कपडे आणि पिवळे चंदन दान करावे. तसेच, पिवळी फळेही दान करावीत.
मकर राशीच्या व्यक्तींनी पद्मिनी एकादशीला दही आणि वेलचीचा नैवेद्य दाखवावा. यामुळे भगवान विष्णूचा आशीर्वाद लाभेल.
कुंभ राशीच्या व्यक्तींनी पद्मिनी एकादशीला पिंपळाच्या झाडाखाली तिळाच्या तेलाचा दिवा लावावा. यामुळे देव प्रसन्न होतो.
मीन राशीच्या लोकांनी पद्मिनी एकादशीला गरिबांची सेवा करावी, गरिबांना दान द्यावे आणि देवाला साखरेचा नैवेद्य दाखवावा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: पद्मिनी एकादशी ही अधिक मासातील अत्यंत शुभ आणि पुण्यदायी एकादशी मानली जाते. ही भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीला समर्पित असते.
Ans: श्रद्धेनुसार उपवास केल्याने मन शुद्ध होते आणि भक्तीभाव वाढतो असे मानले जाते.
Ans: अन्नदान, वस्त्रदान आणि गरजूंना मदत करणे पुण्यदायी मानले जाते.