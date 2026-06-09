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अफगाणिस्तानविरुद्ध रोहित शर्मासमोर एक मोठी कसोटी आहे

Updated On: Jun 09, 2026 | 07:05 PM IST
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सारांश

कर्णधार शुभमन गिल आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हे रोहित शर्माच्या कामगिरीचा (फॉर्मचा) आढावा घेण्यास उत्सुक आहेत; यामुळे त्यांना संघाच्या भविष्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत होईल.

वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी Rohit Sharma सज्ज! (Photo Credit- X)

वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी Rohit Sharma सज्ज! (Photo Credit- X)

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अफगाणिस्तानविरुद्धची कसोटी मालिका संपल्यानंतर, भारतीय संघ आता एकदिवसीय (ODI) मालिकेच्या तयारीला लागला आहे आणि यादरम्यान संघ व्यवस्थापन काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधत आहे. यात स्टार अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्याच्या तंदुरुस्तीचा (फिटनेस) प्रश्न सध्या सर्वात महत्त्वाचा वाटतो. याव्यतिरिक्त, कर्णधार शुभमन गिल आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हे रोहित शर्माच्या कामगिरीचा (फॉर्मचा) आढावा घेण्यास उत्सुक आहेत; यामुळे त्यांना संघाच्या भविष्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत होईल. ही एकदिवसीय मालिका रोहितसाठीही अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

IND vs AFG: रोहित शर्मा आणि हार्दिक पांड्या अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळणार का? वनडे मालिकेपूर्वी फिटनेसबाबत आली सर्वात मोठी अपडेट!

Web Title: Rohit sharma faces a litmus test against afghanistan failure would increase his troubles

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Published On: Jun 09, 2026 | 07:05 PM

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