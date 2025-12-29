2026 या राशींसाठी शुभ

29 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

नवीन वर्ष काही राशींसाठी शुभ ठरणार आहे, नशिब फळफळणार

धनयोग

Picture Credit:  Pinterest

आयुष्यात सुख-शांती लाभेल, आत्मविश्वास वाढेल, अचानक धनलाभ होईल

तूळ

Picture Credit: Pinterest

घरात सकारात्मक ऊर्जेचा वास असेल, चांगले दिवस येतील

चांगले दिवस

Picture Credit: Pinterest

उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत मिळणार, नशिब फळफळणार 

वृषभ राशी

Picture Credit:  Pinterest

मेहनतीचं फळ मिळेल, आर्थिक स्थिती मजबूत होईल

मकर

Picture Credit:  Pinterest

अपूर्ण इच्छा पूर्ण होतील, आयुष्यात आनंद येईल

इच्छा पूर्ण होतील

Picture Credit: Pinterest

नकारात्मक विचार करू नका, त्यामुळे त्रास होण्याची शक्यता 

निगेटिव्ह विचार

Picture Credit: Pinterest

