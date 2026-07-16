Kia Syros EV दोन बॅटरी पर्यायांसह उपलब्ध आहे. मोठ्या 51.4kWh बॅटरीसह ही SUV एका चार्जमध्ये 526 किमी पर्यंतची ARAI-प्रमाणित रेंज देते.
Picture Credit: KIA
100kW DC फास्ट चार्जरच्या मदतीने बॅटरी 10% ते 80% पर्यंत अवघ्या 39 मिनिटांत चार्ज करता येते.
Picture Credit: KIA
51.4kWh व्हेरिएंटमध्ये 171PS पॉवर आणि 255Nm टॉर्क मिळतो. त्यामुळे शहरात आणि हायवेवर दोन्ही ठिकाणी दमदार ड्रायव्हिंग अनुभव मिळतो.
Picture Credit: KIA
30-इंच पॅनोरॅमिक डिस्प्ले, Harman Kardon साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर आणि 64-कलर Ambient लाइटिंगमुळे केबिनला प्रीमियम फील मिळतो.
Picture Credit: KIA
व्हेंटिलेटेड फ्रंट आणि रिअर सीट्स, स्लाइड व रिक्लाइन होणारी मागील सीट आणि प्रशस्त केबिनमुळे लांबचा प्रवास अधिक आरामदायी होतो.
Picture Credit: KIA
6 एअरबॅग्स, 360-डिग्री कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल आणि X-Line व्हेरिएंटमध्ये Level-2 ADASसह अनेक आधुनिक सुरक्षा फीचर्स देण्यात आले आहेत.
Picture Credit: KIA
95 पेक्षा जास्त Kia Connect फीचर्स, OTA अपडेट्स, डिजिटल की, रिमोट कंट्रोल आणि EV Route Planner यामुळे कारचा वापर अधिक स्मार्ट बनतो.
Picture Credit: KIA
Kia Syros EV ची प्री-बुकिंग आता सुरू झाली आहे. इच्छुक ग्राहक अधिकृत Kia डीलरशिप किंवा कंपनीच्या वेबसाइटवरून बुकिंग करू शकतात.
Picture Credit: KIA