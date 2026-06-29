DigiLocker चे 9 भन्नाट फायदे; अडचणीच्या वेळी ठरतील मोठी मदत!

Science technology

29 June, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

DigiLocker हे भारत सरकारचे अधिकृत डिजिटल डॉक्युमेंट स्टोरेज प्लॅटफॉर्म आहे. यात महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षितपणे जतन करता येतात.

DigiLocker म्हणजे काय?

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Driving Licence, RC, Aadhaar, PAN, मार्कशीट यांसारखी कागदपत्रे मोबाईलवरच उपलब्ध राहतात. फाईल किंवा फोटो शोधण्याची गरज पडत नाही.

कागदपत्रे नेहमी सोबत

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वाहन तपासणीदरम्यान DigiLocker मधील Driving Licence आणि RC दाखवता येतात. मूळ कागदपत्रे सोबत नसली तरी अनेक प्रसंगी हे उपयोगी पडते.

ट्रॅफिक पोलिसांसमोर उपयोगी

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मूळ कागदपत्र हरवले किंवा घरी विसरले, तरी DigiLocker मधील डिजिटल कॉपी त्वरित वापरता येते.

कागदपत्र हरवले तरी चिंता नाही

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अनेक सरकारी विभाग आणि संस्थांमध्ये DigiLocker मधील दस्तऐवज थेट स्वीकारले जातात. त्यामुळे पडताळणीची प्रक्रिया जलद होते.

सरकारी सेवा जलद मिळतात

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DigiLocker मधील अनेक कागदपत्रे थेट अधिकृत संस्थांकडून जारी केली जातात. त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता अधिक असते.

बनावट कागदपत्रांचा धोका कमी

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मोबाईल किंवा संगणकावर लॉगिन करून देशात कुठूनही महत्त्वाची कागदपत्रे पाहता किंवा डाउनलोड करता येतात.

कधीही, कुठेही Access

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OTP आणि सुरक्षित लॉगिनमुळे तुमची कागदपत्रे सुरक्षित राहतात. मोबाईल हरवला तरी अकाउंटमध्ये पुन्हा लॉगिन करून सर्व डॉक्युमेंट्स मिळू शकतात.

सुरक्षित डिजिटल स्टोरेज

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विद्यार्थी, नोकरी करणारे, वाहनधारक आणि प्रवास करणाऱ्यांसाठी DigiLocker खूप उपयुक्त ठरू शकते. अडचणीच्या वेळी आवश्यक कागदपत्रे काही सेकंदांत उपलब्ध होतात.

प्रत्येकाने वापरावे का?

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