नवीन Mercedes-Benz S-Class ची किंमत २.२० कोटी पासून सुरु होते. यावेळी कंपनीने कारमध्ये अनेक आकर्षक वैशिष्ट्यांचा समावेश केला आहे.
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कंपनीने पहिल्यांदाच भारतीय बाजारपेठेत आपल्या प्लग-इन हायब्रीड तंत्रज्ञानासह कार आणली आहे.
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मागील मॉडेलच्या तुलनेत ही कार अंदाजे ३५ लाखांनी महाग झाली आहे. मागील एस-क्लासची सुरुवातीची किंमत १.८५ कोटी होती.
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या कारला मोठी फ्रंट ग्रिल मिळते. ज्यामध्ये क्रोमम- फिनिश असलेले मर्सिडीज स्टार घटक समाविष्ट आहेत. प्रकाशित होणारी ग्रिल देखील उपलब्ध आहे.
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नवीन डिजिटल एलईडी हेडलाईट्समध्ये मर्सिडीजचे वैशिष्ट्यपूर्ण तीन टोकांचे ताऱ्याचे ग्राफिक्स आहेत. मागच्या बाजूला एलईडी टेललाइट्स.
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एस-क्लासच्या इंटीरियरमध्येही लक्षणीय बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये नवीन डॅशबोर्ड डिझाइन, अद्ययावत सेंटर कन्सोल आणि ट्रिम फिनिशचा समावेश आहे.
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भारतात ही कार फक्त लाँग-व्हीलबेस व्हर्जनमध्ये उपलब्ध असेल, ज्यामुळे मागच्या सीटवरील प्रवाशांना पुरेशी लेगरुम आणि आराम मिळेल.
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सर्व आसनांमध्ये व्हेंटिलेशन,हीटिंग आणि मसाजची सुविधा आहे. केबिनचे इन्सुलेशन सुधारले आहे. ज्यामुळे आवाज आणि कंपन कमी होते.
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चार आसनी आवृत्तीमध्ए कंपनीच्या एक्झिक्युटिव्ह मागील आसने मिळतात, ज्यांची पाठ ४३.५ अंशांपर्यंत झुकवता येते.
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यात MBUX सुपरस्क्रीन सेटअप आहे, ज्यामध्ये १४.४ इंचाचा OLED टचस्क्रीन, १२.३ इंचाचा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि १२.३ इंचाचा फ्रंट पॅसेंजर डिस्प्ले समाविष्ट आहे.
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मागील प्रवाशांना १.१ इंचाचा रिअर एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिळतो. ज्यामध्ये व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, गेमिंग आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसारखी वैशिष्ट्ये आहेत.
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