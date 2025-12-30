Airtel चा स्वस्त रिचार्ज प्लान

30 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

Airtel ने प्रीपेड रिचार्ज प्लान आणला आहे, फीचर्स आहेत

प्रीपेड रिचार्ज

Picture Credit: Pinterest

या रिचार्ज प्लानमध्ये 3GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिळत आहे

किती डेटा?

Picture Credit: Pinterest

या प्लानमध्ये 219 रुपयांचा रिचार्ज देण्यात आलाय, भरपूर फायदे आहेत

किती रिचार्ज?

Picture Credit:  Pinterest

219 रुपयांच्या या प्लानमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग आहे

अनलिमिटेड कॉलिंग

Picture Credit: Pinterest

यूजर्सना Perplexity Pro AI चा सपोर्ट मिळणार, Annual किंमत 17 हजार

AI सपोर्ट

Picture Credit: Pinterest

30 दिवसांची व्हॅलिडीटी या रिचार्ज प्लानमध्ये देण्यात आलेली आहे

व्हॅलिडीटी

Picture Credit: Pinterest

