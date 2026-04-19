वैशाख महिन्यातील शुक्ल पक्षातील तृतीया तिथी रविवार 19 एप्रिल रोजी आहे. या दिवशी देवी लक्ष्मी आणि कुबेर यांची पूजा केली जाते.
दरवर्षी वैशाख महिन्यातील शुद्ध पक्षातील तृतीयेला अक्षय्य तृतीयेचा सण साजरा केला जातो.
अक्षय्य तृतीयेला आखा तीज या नावाने देखील ओळखले जाते.
अक्षयचा अर्थ ज्याचा कधीही क्षय होत नाही म्हणजेच नाश होत नाही.
अक्षय्य तृतीयेला पूजा, जब, तप, दान आणि सोन्या चांदीची खरेदी करण्याला विशेष महत्त्व आहे.
अक्षय्य तृतीयेला देवी लक्ष्मीची पूजा आणि खरेदी केल्याने सुख, सौभाग्य आणि समृद्धीमध्ये वाढ होते.
अक्षय्य तृतीयेला भगवान विष्णूंचे अवतार परशुराम यांचा जन्म झाला होता.
