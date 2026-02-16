‘Prasika’ या सोशल मीडियावरील लोकप्रिय कपलला मोठा धक्का!

16 February 2026

Author: Ved Barve

रातोरात Metaने सस्पेंड केली सर्व सोशल मीडिया अकाउंट्स

अकाउंट सस्पेंड

कपलची 10 वर्षांची मेहनत  एका क्षणात मातीमोल

मेहनतीवर पाणी

प्रसाद व दीपिका वेदपाठक (Prasika) यांना लॉकडाऊनच्या काळात  मिळाली तूफान लोकप्रियता

लॉकडऊनमध्ये फेम

Instagram, Facebook, YouTubeवर होते लाखो फॉलोअर्स

लाखो फॉलोअर्सना धक्का

अशाप्रकारे अचानक अकाउंट्स सस्पेंड होण्याचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही

नेमकं काय घडलं?

Prasika चा फाउंडर प्रसादने याविषयी व्हिडिओ शेअर करत, एक भावनिक आवाहन केले आहे

प्रसादचे भावनिक आवाहन

अकाउंट्स बंद झाल्याने मोठा आर्थिक व व्यावसायिक फटका बसला, जाहिराती ब्रँड्स गेल्याची त्याने कबुली दिली

मोठे नुकसान

अकाउंट पुन्हा सुरू करण्यासाठी Meta कडे अपील केले आहे

Meta कडे अपील

