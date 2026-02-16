रातोरात Metaने सस्पेंड केली सर्व सोशल मीडिया अकाउंट्स
कपलची 10 वर्षांची मेहनत एका क्षणात मातीमोल
प्रसाद व दीपिका वेदपाठक (Prasika) यांना लॉकडाऊनच्या काळात मिळाली तूफान लोकप्रियता
Instagram, Facebook, YouTubeवर होते लाखो फॉलोअर्स
अशाप्रकारे अचानक अकाउंट्स सस्पेंड होण्याचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही
Prasika चा फाउंडर प्रसादने याविषयी व्हिडिओ शेअर करत, एक भावनिक आवाहन केले आहे
अकाउंट्स बंद झाल्याने मोठा आर्थिक व व्यावसायिक फटका बसला, जाहिराती ब्रँड्स गेल्याची त्याने कबुली दिली
अकाउंट पुन्हा सुरू करण्यासाठी Meta कडे अपील केले आहे
