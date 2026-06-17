iPhone 17 वर बंपर ऑफर! सेलमध्ये या किमतीत फोन उपलब्ध

Science technology

17 June, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Flipkartवर जून एपिक सेल नावाचा एक विशेष सेल सुरु झाला आहे. या सेलअंतर्गत अनेक उत्पादने बंपर ऑफर्स आहे. 

जून एपिक सेल

Picture Credit: Pinterest

iPhone 17 घ्यायचा विचार असेल तर ही संधी गमावू नका. आजच खरेदी करा iPhone 17. 

iPhone 17 

Picture Credit: Pinterest

Apple iPhone 17 वर बँक ऑफर्ससह सर्व ऑफर्सचा समावेश.

बँक ऑफर्स

Picture Credit: Pinterest

आयफोन १७ सवलतीत खरेदीसाठी उपलब्ध असेल. साध्या, या हँडसेटची किंमत ७३,९९९ आहे, तर लाँचच्या वेळी ही किंमत ८२,९९९ होती.

आयफोन १७ 

Picture Credit: Pinterest

Apple iPhone 17 82,999 च्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच केला आहे. आता या हँडसेटवर १० हजार पर्यंत बचत करण्याची संधी.

१० हजार पर्यंत बचत 

Picture Credit: Pinterest

Apple iPhone 17 अनेक फिचर्ससह येतो. यामध्ये १२०Hz रिफ्रेश रेट असलेला ६.३ इंचाचा LTPO सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले आहे.

सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले 

Picture Credit: Pinterest

iPhone 17 हा नवीनतम हँडसेट असून, त्याच्या बेस व्हेरिएंटमध्ये २५६ जीबी स्टोरेज उपलब्ध आहे. हा हँडसेट ऑफरमध्ये खरेदी करण्याची संधी.

२५६ जीबी स्टोरेज 

Picture Credit: Pinterest

Apple iPhone 17 मध्ये Apple A19 (3nm) चिपसेट वापरला जातो आणि त्यात Apple GPU चा समावेश आहे.

Apple A19 (3nm) चिपसेट

Picture Credit: Pinterest

Apple iPhone 17 मध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप असून दोन्ही कॅमेरे प्रत्येकी ४८ मेगापिक्सलचे आहेत. यात १८ मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा आहे.

ड्युअल रियर कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

Apple iPhone 17 आयओएस २६ ऑपरेटिंग सिस्टीमसह लाँच करण्यात आला होता आणि येत्या काही दिवसांत तो नवीनतम ओएससह अपडेट केला जाईल.

आयओएस २६ ऑपरेटिंग सिस्टीम

Picture Credit: Pinterest

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