मध्यमवर्गीय स्कूटरचा वापर वैविध्यपूर्ण कामांसाठी करतात
दोन्ही स्कूटरची किंमत 75 हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे
6 रंगाचे व्हेरिएंट्स, स्टॅडर्ड, DLX, स्मार्ट असे 3 ऑप्शन येतात
बल्यूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि नॅव्हीगेशन फीचर देण्यात आलंय
4 स्ट्रोक, SI इंजिन, 60 kmpl माइलेज देण्याचा दावा
एडिशन, स्मार्ट Xonnect डिस्क, ड्रम अलॉय मिळतेय
सिंगल-सिलेंडर, 4 स्ट्रोक इंजिन, 5.9kw पॉवर, 9.2 nm टॉर्क जनरेट
1 लीटर पेट्रोलमध्ये 53 किलोमीटर माइलेजचा दावा करते
