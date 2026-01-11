Activa की Jupiter कोणती स्कूटर?

11 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

मध्यमवर्गीय स्कूटरचा वापर वैविध्यपूर्ण कामांसाठी करतात

स्कूटर

Picture Credit: Pinterest

दोन्ही स्कूटरची किंमत 75 हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे

किंमत

Picture Credit: Pinterest

6 रंगाचे व्हेरिएंट्स, स्टॅडर्ड, DLX, स्मार्ट असे 3 ऑप्शन येतात

एक्टिवा

Picture Credit: Pinterest

बल्यूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि नॅव्हीगेशन फीचर देण्यात आलंय

फीचर

Picture Credit: Pinterest

4 स्ट्रोक, SI इंजिन, 60 kmpl माइलेज देण्याचा दावा

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

एडिशन, स्मार्ट Xonnect डिस्क, ड्रम अलॉय मिळतेय

ज्युपिटर

Picture Credit: Pinterest

सिंगल-सिलेंडर, 4 स्ट्रोक इंजिन, 5.9kw पॉवर, 9.2 nm टॉर्क जनरेट

TVS फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

1 लीटर पेट्रोलमध्ये 53 किलोमीटर माइलेजचा दावा करते

माइलेज

Picture Credit: Pinterest

