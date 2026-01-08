Nissan Magnite वर लाखोंची सूट

Automobile

08 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

Nissan Magnite वर 1.20 लाखांचा डिस्काउंट देण्यात आलाय

डिस्काउंट

Picture Credit: Nissan

या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी 22 जानेवारीआधी बुकिंग करावे लागेल

कधी बुक करावे?

Picture Credit: Nissan

नव्या किमतीनुसार Nissan magnate ची किंमत 5.78 लाख एक्स-शोरूम आहे

नवी किंमत

Picture Credit: Nissan

कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर, लॉयल्टी बोनस या ऑफर्स आहेत

ऑफर्स

Picture Credit: Nissan

Nissan Magnite ही एक बजेट फ्रेंडली SUV मानली जाते. 

बजेट फ्रेंडली

Picture Credit: Nissan

केबिन स्पेस, 336 लीटर बूट स्पेस, डिझाइन, ग्राउंड क्लिअरन्स मिळतो

फीचर्स

Picture Credit: Nissan

दोन इंजिन, नॅचरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन आणि पॉवरफुल 1.0 लीटर इंजिन

इंजिन, माइलेज

Picture Credit: Nissan

