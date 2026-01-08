Nissan Magnite वर 1.20 लाखांचा डिस्काउंट देण्यात आलाय
या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी 22 जानेवारीआधी बुकिंग करावे लागेल
नव्या किमतीनुसार Nissan magnate ची किंमत 5.78 लाख एक्स-शोरूम आहे
कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर, लॉयल्टी बोनस या ऑफर्स आहेत
Nissan Magnite ही एक बजेट फ्रेंडली SUV मानली जाते.
केबिन स्पेस, 336 लीटर बूट स्पेस, डिझाइन, ग्राउंड क्लिअरन्स मिळतो
दोन इंजिन, नॅचरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन आणि पॉवरफुल 1.0 लीटर इंजिन
Picture Credit: Nissan