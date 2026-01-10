सुझुकीने नुकतीच त्यांची इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच केली आहे
या स्कूटरची सुरूवातीची किंमत 1 लाख 88 हजार 499 रुपये आहे
7 वर्ष 80 किलोमीटरपर्यंत एक्सटेंडेड वॉरंटी फुकट देण्यात येणार आहे
सुझुकीच्या जुन्या ग्राहकांना स्कूटरवर 10 हजारांचा डिस्काउंट
स्कूटरमध्ये 4.1kw ची इलेक्ट्रिक मोटर देण्यात आलीय, 15 nm टॉर्क जनरेट
लिथियम, लोह, फॉस्फेट आणि LFP बॅटरी देण्यात आलीय
पोर्टेबल चार्जर आणि फास्ट चार्जिंग असे 2 ऑप्शन्स देण्यात आले आहेत
3.07kwh बॅटरी एकदा चार्ज केल्यानंतर 95 किमी रेंज देते
