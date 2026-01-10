Suzuki ची इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच

Automobile

10 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

सुझुकीने नुकतीच त्यांची इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच केली आहे

सुझुकी e-Access

Picture Credit: Suzuki

या स्कूटरची सुरूवातीची किंमत 1 लाख 88 हजार 499 रुपये आहे

किंमत

Picture Credit: Suzuki

7 वर्ष 80 किलोमीटरपर्यंत एक्सटेंडेड वॉरंटी फुकट देण्यात येणार आहे

एक्सटेंडेड वॉरंटी

Picture Credit: Suzuki

सुझुकीच्या जुन्या ग्राहकांना स्कूटरवर 10 हजारांचा डिस्काउंट

डिस्काउंट

Picture Credit: Suzuki

स्कूटरमध्ये 4.1kw ची इलेक्ट्रिक मोटर देण्यात आलीय, 15 nm टॉर्क जनरेट 

बॅटरी, परफॉर्मन्स

Picture Credit: Suzuki

लिथियम, लोह, फॉस्फेट आणि LFP बॅटरी देण्यात आलीय

LFP बॅटरी

Picture Credit: Honda

पोर्टेबल चार्जर आणि फास्ट चार्जिंग असे 2 ऑप्शन्स देण्यात आले आहेत

चार्जिंग

Picture Credit: Suzuki

3.07kwh बॅटरी एकदा चार्ज केल्यानंतर 95 किमी रेंज देते

रेंज

Picture Credit: Suzuki

