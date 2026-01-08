पैंजण घालताना या चुका टाळाव्या

Life style

08 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

पायात पैजण घालताना काही नियम फॉलो करावे

पैजण

हिंदू शास्त्रात पैंजण घातल्याने सौंदर्य आणि नशिब दोन्ही उघडतं

शुभ

पैंजण घातल्याने मानसिक शांती, वैवाहिक आनंद, आर्थिक सुधारण होते

परिणाम

चांदीचे पैंजण घालावे, भावना आणि शांतीशी संबंधित आहे

चांदीचे पैजण

लोखंड, पितळ या धातूचे पैंजण घालू नये

कोणते पैंजण

नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते, त्यामुळे वाईट परिणाम होऊ शकतो

तुटलेले पैजण

सोन्याचे पैंजण टाळावे, त्यामुळे लक्ष्मी देवी नाराज होते

सोन्याचे पैंजण

