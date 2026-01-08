पायात पैजण घालताना काही नियम फॉलो करावे
हिंदू शास्त्रात पैंजण घातल्याने सौंदर्य आणि नशिब दोन्ही उघडतं
पैंजण घातल्याने मानसिक शांती, वैवाहिक आनंद, आर्थिक सुधारण होते
चांदीचे पैंजण घालावे, भावना आणि शांतीशी संबंधित आहे
लोखंड, पितळ या धातूचे पैंजण घालू नये
नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते, त्यामुळे वाईट परिणाम होऊ शकतो
सोन्याचे पैंजण टाळावे, त्यामुळे लक्ष्मी देवी नाराज होते
