स्वयंपाकघराच्य उत्तर दिशेला काही गोष्टी ठेवणं टाळावं.
Picture Credit: Pinterest
हिंदू धर्म शास्त्रानुसार जड सामान स्वयंपाकघराच्या उत्तरेकडे ठेवू नये
Picture Credit: Pinterest
पाण्याशी संबंधित वस्तू उत्तरेकडे ठेवू नका, धनाची कमतरता जाणवेल
Picture Credit: Pinterest
स्वयंपाकघराच्या उत्तरेला फ्रीज ठेवल्याने अन्नपूर्णा नाराज होऊ शकते
Picture Credit: Pinterest
स्वयंपाकघराच्या उत्तरेला सिंक बनवू नका, सदस्यांना नुकसान होते
Picture Credit: Pinterest
घराच्या उत्तरेकडे गॅस ठेवल्या सुख-समृद्धी वाढते
Picture Credit: Pinterest
स्वयंपाकघरात गोष्टी ठेवताना नकारात्मक विचार येणार नाहीत याची काळजी घ्या
Picture Credit: Pinterest