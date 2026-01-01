किचनच्या उत्तरेकडे या गोष्टी ठेवू नका

01 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

स्वयंपाकघराच्य उत्तर दिशेला काही गोष्टी ठेवणं टाळावं. 

उत्तर दिशा

हिंदू धर्म शास्त्रानुसार जड सामान स्वयंपाकघराच्या उत्तरेकडे ठेवू नये

जड सामान

पाण्याशी संबंधित वस्तू उत्तरेकडे ठेवू नका, धनाची कमतरता जाणवेल

पाण्याशी संबंधित वस्तू

स्वयंपाकघराच्या उत्तरेला फ्रीज ठेवल्याने अन्नपूर्णा नाराज होऊ शकते

फ्रीज ठेवू नका

स्वयंपाकघराच्या उत्तरेला सिंक बनवू नका, सदस्यांना नुकसान होते

सिंक बनवू नका

घराच्या उत्तरेकडे गॅस ठेवल्या सुख-समृद्धी वाढते

गॅस ठेवा

स्वयंपाकघरात गोष्टी ठेवताना नकारात्मक विचार येणार नाहीत याची काळजी घ्या

नकारात्मक विचार

