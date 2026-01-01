5 लाखांची आरोग्य सुविधा, कसा घ्याल फायदा?

01 January 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

आरोग्याच्या तक्रारी कधी कशा येतील ते सांगता येत नाही.

आरोग्याच्या तक्रारी 

सर्वासामान्य माणसांना गंभीर आजारांचे उपचार परवडत नाही.

आजारांचे उपचार

आरोग्य तर महत्वाचं पण पैशांअभावी उपचार अडतात.

पैशांअभावी उपचार

तुम्हाला माहितेय का सरकारची अशी एक योजना आहे जिथे उपचार कमी किंमतीत होतात.  

उपचार 

5 लाखांपर्यंतचे उपचार गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आयुष्यमान योजना आहे.

आयुष्यमान योजना

आयुष्यमान कार्ड देशभरातील सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये चालते.

सरकारी आणि खासगी रुग्णालय

ज्येष्ठ नागरिक, कामगार आणि गरीब लोकांसाठी आयुष्यमान कार्ड 5 लाखांपर्यंत सवलत देतं.

ज्येष्ठ नागरिक, कामगार 

आयुष्यमान कार्डद्वारे माता आणि बाल आरोग्य, नवजात शिशुंची काळजी, मानसिक आजार आणि इतर अनेक सेवांचा समावेश आहे.

 बाल आरोग्य

या योजनेसाठी18 वर्षांवरील व्यक्ती अर्ज करू शकते आणि मुख्यत्वे आधार क्रमांक आवश्यक असतो. 

अर्ज 

