नियो-रेट्रो डिझाइन चेतक मॉडेलला देण्यात आलं आहे
Picture Credit: Bajaj Auto
स्कूटरची फ्रंट साइड सिंपल ठेवण्यात आलीय, LED हेडलॅम्प देण्यात आलाय
Picture Credit: Bajaj Auto
साइडच्या पॅनल्समध्ये नवे ग्राफिक्स देण्यात आलेत, स्पोर्टी लूक
Picture Credit: Bajaj Auto
मेटालिक बॉडी देण्यात आलीय, त्यामुळे स्कूटर जास्त सेफ्टी
Picture Credit: Bajaj Auto
नव्या मॉडेलमध्ये कंपनीने 25 लीटर बूट स्पेस देण्यात आलीय
Picture Credit: Bajaj Auto
रेसिंग रेड, मिस्ट्री yellow, ओशन टील, एक्टिव्ह ब्लॅक, ओपलसेंट सिल्व्हर, क्लासिक व्हाइट
Picture Credit: Bajaj Auto
2.5 Kwh ची बॅटरी, 2.2kw मोटर पॉवर, 113 किमी रेंज मिळते
Picture Credit: Bajaj Auto
टॉप-स्पीड 55 किमी/तास असेल असा दावा करण्यात आलाय
Picture Credit: Bajaj Auto
ऑफ-बोर्ड चार्जर मिळतो, बॅटरी 80 टक्के चार्ज होते, फुल चार्जसाठी 4 तास
Picture Credit: Bajaj Auto