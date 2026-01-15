Chetak ची सर्वात स्वस्त स्कूटर

Automobile

15 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

नियो-रेट्रो डिझाइन चेतक मॉडेलला देण्यात आलं आहे

नियो-रेट्रो डिझाइन

Picture Credit: Bajaj Auto

स्कूटरची फ्रंट साइड सिंपल ठेवण्यात आलीय, LED हेडलॅम्प देण्यात आलाय

सिंपल-फ्रंट एप्रन

Picture Credit: Bajaj Auto

साइडच्या पॅनल्समध्ये नवे ग्राफिक्स देण्यात आलेत, स्पोर्टी लूक

ग्राफीक्स

Picture Credit: Bajaj Auto

मेटालिक बॉडी देण्यात आलीय, त्यामुळे स्कूटर जास्त सेफ्टी

मेटालिक बॉडी

Picture Credit: Bajaj Auto

नव्या मॉडेलमध्ये कंपनीने 25 लीटर बूट स्पेस देण्यात आलीय

बूट स्पेस

Picture Credit: Bajaj Auto

रेसिंग रेड, मिस्ट्री yellow, ओशन टील, एक्टिव्ह ब्लॅक, ओपलसेंट सिल्व्हर, क्लासिक व्हाइट

कलर ऑप्शन

Picture Credit: Bajaj Auto

2.5 Kwh ची बॅटरी, 2.2kw मोटर पॉवर, 113 किमी रेंज मिळते

बॅटरी, मोटर, रेंज

Picture Credit: Bajaj Auto

टॉप-स्पीड 55 किमी/तास असेल असा दावा करण्यात आलाय

टॉप स्पीड

Picture Credit: Bajaj Auto

ऑफ-बोर्ड चार्जर मिळतो, बॅटरी 80 टक्के चार्ज होते, फुल चार्जसाठी 4 तास

चार्जिंग टाइम

Picture Credit: Bajaj Auto

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

