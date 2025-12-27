काळी हळद ठरते औषध

27 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

काळी हळद आरोग्यासाठी गुणकारी औषधी मानली जाते

गुणकारी

Picture Credit: Pinterest

अँटी-ऑक्सिडंट्स, अँटी-इंफ्लेमेटरी, प्रोटीन, फायबर असते काळ्या हळदीमध्ये

पोषक तत्त्व

Picture Credit: Pinterest

हेल्दी हार्टसाठी काळी हळद पोषक मानली जाते, पोटॅशिअम असते

हेल्दी हार्ट

Picture Credit: Pinterest

हाडं स्ट्राँग होण्यासाठी काळी हळद उत्तम, कॅल्शिअम भरपूर प्रमाणात असते

स्ट्राँग हाडं

Picture Credit:  Pinterest

वजन कमी होण्यासाठी, डाएटमध्ये काळी हळद समाविष्ट करा

वेट लॉस

Picture Credit:  Pinterest

अँटी-इंफ्लेमेटरी गुण असतात, डायबिटीजवर काळी हळद चांगली अशते

डायबिटीज

Picture Credit: Pinterest

काळी हळद योग्य प्रमाणात खा, आरोग्यासाठी उत्तम

योग्य प्रमाण

Picture Credit: Pinterest

