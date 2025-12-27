काळी हळद आरोग्यासाठी गुणकारी औषधी मानली जाते
अँटी-ऑक्सिडंट्स, अँटी-इंफ्लेमेटरी, प्रोटीन, फायबर असते काळ्या हळदीमध्ये
हेल्दी हार्टसाठी काळी हळद पोषक मानली जाते, पोटॅशिअम असते
हाडं स्ट्राँग होण्यासाठी काळी हळद उत्तम, कॅल्शिअम भरपूर प्रमाणात असते
वजन कमी होण्यासाठी, डाएटमध्ये काळी हळद समाविष्ट करा
अँटी-इंफ्लेमेटरी गुण असतात, डायबिटीजवर काळी हळद चांगली अशते
काळी हळद योग्य प्रमाणात खा, आरोग्यासाठी उत्तम
