स्ट्राँग हाडांसाठी चिया सीड्स

Health

03 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

चिया सीड्स आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात, टेस्टी असतात

चिया सीड्स

Picture Credit: Pinterest

प्रोटीन, फायबर, अँटी-ऑक्सिडंट्स, फॉस्फरस हे पोषक घटक

पोषक घटक

Picture Credit: Pinterest

हार्ट हेल्दी राहण्यासाठी चिया सीड्स आवर्जून खा, पोटॅशिअम मिळते

हेल्दी हार्ट

Picture Credit: pinterest

पोट खराब होण्याची समस्या असल्यास चिया सीड्स म्हणजे अमृतापेक्षा कमी नाही

साफ पोटासाठी

Picture Credit: Pinterest

स्ट्राँग हाडांसाठी चिया सीड्स रामबाण उपाय आहे

स्ट्राँग हाडं

Picture Credit: Pinterest

प्रोटीन असते चिया सीड्समध्ये, त्यामुळे मसल्ससाठी आवर्जून खा

मसल्स

Picture Credit: Pinterest

चिया सीड्स योग्य प्रमाणात खा, तब्बेत खराब होते अति प्रमाणात खाल्ल्यास

योग्य प्रमाण

Picture Credit: pinterest

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

पुढे वाचा