आपल्या घरामध्ये असलेल्या काही मसाल्यांचा वापर औषध म्हणून केला जातो.
लवंग आणि काळी मिरी आपल्या औषधीय गुणधर्माने आणि त्याच्या होणाऱ्या फायद्यामुळे चर्चेत आहे.
लवंगामध्ये एंटीऑक्सीडेंट आणि एंटीव्हायरल गुणधर्म असतात. जे शरीरातील रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत करते.
काळी मिरीमध्ये विटामिन सी आणि पाइपरीन असते. ज्यामुळे शरीराला आजारांपासून लढण्यास मदत होते.
गॅस, अपचन आणि उलटी यांसारख्या समस्या दूर करण्यासाठी देखील लवंग फायदेशीर मानले जाते.
लवंगाचे तेल दाताचे दुखणे आणि सांधेदुखी कमी करण्यासाठी उपयोगी आहे
काळी मिरी इन्सुलिनची संवेदनशीलता वाढवते आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करते.
सर्दी आणि खोकल्यावरील उपचारांमध्ये लवंग आणि काळी मिरी यांचा काढा पिणे फायदेशीर ठरू शकते.
