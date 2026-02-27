दुखण्यावर लवंग आणि काळी मिरीचे घरगुती उपाय

27  February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

आपल्या घरामध्ये असलेल्या काही मसाल्यांचा वापर औषध म्हणून केला जातो.

मसाल्यांचा वापर

Picture Credit: Pinterest

लवंग आणि काळी मिरी आपल्या औषधीय गुणधर्माने आणि त्याच्या होणाऱ्या फायद्यामुळे चर्चेत आहे.

लवंग आणि काळी मिरी 

Picture Credit: Pinterest

लवंगामध्ये एंटीऑक्सीडेंट आणि एंटीव्हायरल गुणधर्म असतात. जे शरीरातील रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत करते.

रोगप्रतिकार शक्ती

Picture Credit: Pinterest

काळी मिरीमध्ये विटामिन सी आणि पाइपरीन असते. ज्यामुळे शरीराला आजारांपासून लढण्यास मदत होते.

काळी मिरी

Picture Credit: Pinterest

लवंगाचे फायदे

गॅस, अपचन आणि उलटी यांसारख्या समस्या दूर करण्यासाठी देखील लवंग फायदेशीर मानले जाते.

Picture Credit: Pinterest

लवंगाचे तेल दाताचे दुखणे आणि सांधेदुखी कमी करण्यासाठी उपयोगी आहे

लवंगाचे तेल

Picture Credit: Pinterest

काळी मिरी इन्सुलिनची संवेदनशीलता वाढवते आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करते.

रक्तातील साखर 

Picture Credit: Pinterest

सर्दी आणि खोकल्यावरील उपचारांमध्ये लवंग आणि काळी मिरी यांचा काढा पिणे फायदेशीर ठरू शकते.

सर्दी खोकला

Picture Credit: Pinterest

