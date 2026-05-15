सोडा पाणी पिणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. मात्र या पाण्याचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करायला हवे. सोडा पाणी पिण्याचे फायदे जाणून घ्या
सोडा वॉटर प्यायल्याने पचनक्रिया अधिक सक्रिय होण्यास मदत होते. हे अन्न गिळण्याची क्षमता सुधारू शकते आणि जड जेवणानंतर उद्भवणारा अन्नाचा जडपणा कमी करण्यास मदत करते.
ज्यांना बद्धकोष्ठतेचा त्रास आहे, त्यांच्यासाठी सोडा वॉटर फायदेशीर ठरू शकते. संशोधनानुसार, कार्बोनेटेड पाणी आतड्यांच्या हालचाली सुलभ करते, ज्यामुळे पोट साफ होण्यास मदत होते.
अपचन किंवा मळमळ जाणवत असल्यास साध्या सोड्याचे सेवन केल्याने आराम मिळू शकतो. हे पोटातील अस्वस्थता कमी करून गॅस बाहेर टाकण्यास मदत करते.
अनेकांना साधे पाणी पिणे कंटाळवाणे वाटते. सोडा वॉटर साध्या पाण्याप्रमाणेच शरीरातील पाण्याचे प्रमाण संतुलित राखण्यास मदत करते, ज्यामुळे शरीर हायड्रेटेड राहते.
गोड शीतपेयांच्या तुलनेत साखर नसलेले सोडा वॉटर हा एक उत्तम पर्याय आहे. यात कॅलरीज नसल्यामुळे वजन नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
सोडियमयुक्त कार्बोनेटेड पाणी प्यायल्याने रक्तातील साखरेचे प्रमाण आणि खराब कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होऊ शकते, ज्यामुळे हृदयाशी संबंधित आजारांचा धोका कमी होतो.
