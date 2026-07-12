वेलची खाण्याचे काय आहेत फायदे जाणून घ्या

Lifestyle

12 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

जेवणानंतर वेलची खाणे

जेवणानंतर वेलची खाणे आरोग्यासाठी का गरजेचे आहे ते जाणून घेऊया

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वेलची चघळल्याने लाळ तयार होण्यास मदत होते, ज्यामुळे अन्नाचे पचन सुरळीत होते. यात पचनक्रिया सुरळीत ठेवणारे घटक असतात, जे गॅस आणि पोटफुगीची समस्या दूर करतात. 

पचनक्रिया सुधारते 

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ॲसिडिटी आणि जळजळ कमी होते 

जेवणामुळे अनेकदा छातीत जळजळ किंवा ॲसिडिटीचा त्रास होतो. वेलचीच्या थंडावा देणाऱ्या गुणधर्मांमुळे पोटातील आम्लता  नियंत्रित राहते आणि त्वरित आराम मिळतो.

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वेलची एक उत्तम नैसर्गिक माउथ फ्रेशनर आहे. तिच्यातील अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे तोंडातील दुर्गंधी निर्माण करणारे जंतू नष्ट होतात आणि श्वास ताजे राहतात. 

तोंड येण्याची समस्या

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वेलचीमध्ये पोटॅशियम आणि भरपूर अँटीऑक्सिडंट्स असतात. यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहतो आणि रक्ताभिसरण सुधारते. 

हृदयाचे आरोग्य

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 विषारी घटक 

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 वेलची सौम्य लघवीचे प्रमाण वाढवणारी असते, ज्यामुळे शरीरातील विषारी पदार्थ सहज बाहेर पडतात。

मेटाबॉलिझम सुधारते 

Picture Credit: Pinterest

जेवणानंतर नियमितपणे वेलची खाल्ल्यास चयापचय क्रिया गतिमान होते, ज्यामुळे शरीराला अन्नातील पोषक घटक शोषून घेणे सोपे जाते.

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