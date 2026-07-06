पावसाळ्यात मिळणारी रानभाजी खूप फायदेशीर मानली जाते. यामुळे पचनक्रिया सुधारणे, अतिसार, जुलाब आणि पोटातील जंत दूर करणे यांसारख्या अनेक आरोग्यदायी समस्यांवर अत्यंत गुणकारी मानली जाते.
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या भाजीच्या सेवनाने पचनक्रिया उत्तम राहते आणि बद्धकोष्ठता, अपचन यांसारख्या समस्या दूर होतात.
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आयुर्वेदानुसार, कुड्याच्या शेंगा आमांश, जुलाब आणि अतिसारावर अत्यंत प्रभावी आहेत. पोटाच्या विकारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ही भाजी फायदेशीर ठरते.
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लहान मुलांच्या पोटात जंत झाले असतील, तर त्यांना कोवळ्या शेंगांची भाजी खाऊ घालणे फायदेशीर मानले जाते
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या शेंगा आणि बियांचे नियमित सेवन त्वचारोग बरे करण्यासाठी आणि रक्ताची शुद्धी करण्यासाठी मदत करते.
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आयुर्वेदानुसार, कुड्याच्या शेंगा आणि बिया रक्त मूळव्याधीवर अत्यंत गुणकारी मानल्या जातात.
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रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ही भाजी मदत करते