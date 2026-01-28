जेवणानंतर गुळाचा एक छोटा तुकडा खाणे ही परंपरा नसून आयुर्वेदात आणि आधुनिक विज्ञानात आरोग्यदायक म्हटले आहे
साखरेसारखेच गुळामध्ये आयरन, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम सारखे घटक असतात. जे याला सुपरफूड बनवतात.
गूळ शरीरातील पचनक्रिया सुधारतो. जेवण पचण्यास मदत करतो. ज्यामुळे कफ, गॅस आणि ॲसिडिटीच्या समस्या कमी होतात.
गुळामध्ये आयरनचे स्रोत आहे. नियमितपणे जेवणानंतर गूळ खाल्ल्यास हार्मोनियम चांगले राहते.
हे लिव्हरमधील विषारी पदार्थापासून दूर रहाण्यास मदत करते. हे शरीर मजबूत ठेवण्यास मदत करते.
जेवल्यानंतर गोड खाण्याची इच्छा होते. गुळ एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आहे जो ऊर्जा हळूहळू कमी करतो आणि साखरेचे प्रमाण कमी करतो
जेवल्यानंतर गूळ मर्यादित प्रमाणात खा अन्यथा आरोग्याचा समस्या जाणवू शकतात