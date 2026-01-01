ब्रेकफास्टमध्ये मूसली खाल्ल्याने आरोग्याला अनेक फायदे होतात
प्रोटीन, व्हिटामिन्स, फायबर, व्हिटामिन, झिंक, कॅल्शिअम
शरीरात रक्ताची कमतरता असल्यास डाएटमध्ये मूसली आवर्जून खा
थंडीत इम्युनिटी स्ट्राँग होण्यासाठी ब्रेकफास्टमध्ये मूसली खा
स्ट्राँग हाडांसाठी मूसली ब्रेकफास्टमध्ये खा, कॅल्शिअममुळे हाडं स्ट्राँग होतात
स्मरणशक्ती कमजोर झालेली असल्यास मूसली नक्की खा
ब्रेकफास्टमध्ये मूसली आवर्जून खा, योग्य प्रमाणात मूसली खा
