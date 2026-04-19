पपईच्या बिया खाल्ल्याने शरीरातील सूज आणि ताण कमी होण्यास फायदेशीर आहे.
Picture Credit: Pinterest
यामधील घातक घटक कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी आणि हृदयाचे कार्य सुरळीत करण्यासाठी मदत करते.
Picture Credit: Pinterest
बियाच्या सेवनामुळे प्रथिने पचण्यास मदत होते आणि पोट फुगण्याचे त्रास दूर होतात.
Picture Credit: Pinterest
तंतुमय पदार्थामुळे भूक लवकर लागत नाही पण वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते.
Picture Credit: Pinterest
यकृतामधील विषारी द्रव्य बाहेर काढून त्याला अधिक कार्यक्षम बनवण्याचे काम या बिया करतात.
Picture Credit: Pinterest
दिवसभरात एक चमचा वाळलेल्या भैय्या कुस्करून खाव्यात मात्र अतिसेवन करणे टाळावे
Picture Credit: Pinterest
पपईच्या छोट्या बिया खाल्ल्याने वजन नियंत्रणात राहणे, यकृत, पचनशक्ती इत्यादी समस्या दूर होतात
Picture Credit: Pinterest