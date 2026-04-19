पपईच्या छोट्या बिया खाण्याचे काय आहेत फायदे 

Lifestyle

19  April 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

सूज कमी होते 

पपईच्या बिया खाल्ल्याने शरीरातील सूज आणि ताण कमी होण्यास फायदेशीर आहे. 

यामधील घातक घटक कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी आणि हृदयाचे कार्य सुरळीत करण्यासाठी मदत करते.

हदयासाठी फायदेशीर 

बियाच्या सेवनामुळे प्रथिने पचण्यास मदत होते आणि पोट फुगण्याचे त्रास दूर होतात.

पचनशक्ती 

तंतुमय पदार्थामुळे भूक लवकर लागत नाही पण वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते.

वजन नियंत्रणात ठेवणे 

यकृताची स्वच्छता

यकृतामधील विषारी द्रव्य बाहेर काढून त्याला अधिक कार्यक्षम बनवण्याचे काम या बिया करतात. 

दिवसभरात एक चमचा वाळलेल्या भैय्या कुस्करून खाव्यात मात्र अतिसेवन करणे टाळावे

काय आहे खाण्याची पद्धत 

पपईच्या छोट्या बिया खाल्ल्याने वजन नियंत्रणात राहणे, यकृत, पचनशक्ती इत्यादी समस्या दूर होतात

बिया खाण्याचे फायदे

