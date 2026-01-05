कोलेस्ट्रॉल कमी करण्याचा रामबाण उपाय; रोज सकाळी प्या 'हा' ज्युस

Health 

04 January 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

टोमॅटोचा ज्युस हा आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानला जातो.

टोमॅटो

Picture Credit: Pinterest

रोज किंवा नियमित प्रमाणात टोमॅटोचा ताजा ज्युस पिल्यास शरीराला अनेक प्रकारचे पोषण मिळते.

पोषण

टोमॅटोमध्ये व्हिटॅमिन्स, खनिजे आणि अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात.

अँटीऑक्सिडंट्स

चला जाणून घेऊया टोमॅटोचा ज्युस पिण्याचे महत्त्वाचे फायदे

फायदे

Picture Credit: Pinterest

टोमॅटोच्या ज्युसमध्ये व्हिटॅमिन C भरपूर असते, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते.

 रोगप्रतिकारक शक्ती

Picture Credit: Pinterest

टोमॅटोचा ज्युस कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणासाठी अत्यंत फायदेशीर मानला जातो.

 कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण

Picture Credit: Pinterest

टोमॅटोमध्ये असलेले लायकोपीन हे शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट रक्तातील LDL कोलेस्ट्रॉलचे ऑक्सिडेशन रोखतं.

अँटीऑक्सिडंट 

Picture Credit: Pinterest

टोमॅटोमध्ये पोटॅशियम मुबलक असल्यामुळे उच्च रक्तदाब कमी होण्यास मदत होते.

उच्च रक्तदाब

Picture Credit: Pinterest

रक्तदाब संतुलित राहिल्याने कोलेस्ट्रॉलचा परिणाम हृदयावर कमी पडतो.

परिणाम

Picture Credit: Pinterest

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

पुढे वाचा