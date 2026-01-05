कोलेस्ट्रॉल कमी करण्याचा रामबाण उपाय; रोज सकाळी प्या 'हा' ज्युस

टोमॅटोचा ज्युस हा आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानला जातो.
रोज किंवा नियमित प्रमाणात टोमॅटोचा ताजा ज्युस पिल्यास शरीराला अनेक प्रकारचे पोषण मिळते.
टोमॅटोमध्ये व्हिटॅमिन्स, खनिजे आणि अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात.
चला जाणून घेऊया टोमॅटोचा ज्युस पिण्याचे महत्त्वाचे फायदे
टोमॅटोच्या ज्युसमध्ये व्हिटॅमिन C भरपूर असते, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते.
टोमॅटोचा ज्युस कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणासाठी अत्यंत फायदेशीर मानला जातो.
टोमॅटोमध्ये असलेले लायकोपीन हे शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट रक्तातील LDL कोलेस्ट्रॉलचे ऑक्सिडेशन रोखतं.
टोमॅटोमध्ये पोटॅशियम मुबलक असल्यामुळे उच्च रक्तदाब कमी होण्यास मदत होते.
रक्तदाब संतुलित राहिल्याने कोलेस्ट्रॉलचा परिणाम हृदयावर कमी पडतो.
