लोकप्रिय 160cc Bikes  

07 January 2026

Author:  मयुर नवले

भारतात विविध सेगमेंटच्या बाईक पाहायला मिळतात. 

यातही विविध सीसी क्षमतेच्या बाईक ऑफर केल्या जातात. 

यातही 160 सीसी बाईकला चांगली मागणी मिळते. चला बेस्ट 160cc Bikes बद्दल जाणून घेऊयात. 

या बाईकमध्ये उत्तम कम्फर्टसोबत चांगले मायलेज मिळते. तसेच ही बजेट फ्रेंडली बाईक सेगमेंटमध्ये येते. 

होंडा युनिकॉन 160  

ही बाईक आपल्या कार्यक्षम इंजिन, आकर्षक लूक आणि रायडिंग मोड्ससारख्या फीचर्ससाठी ओळखली जाते.

TVS Apache RTR 160 4V

ही बाईक तिच्या मस्क्युलर डिझाइन आणि पॉवरफुल इंजिनसाठी ओळखली जाते. 

Bajaj Pulsar N160

आधुनिक डिझाइन आणि संतुलित कामगिरीसाठी ओळखली जाणारी एक स्टायलिश, कमी वजन असणारी  बाईक आहे.

Hero Xtreme 160R

ही बाईक एक उत्कृष्ट इंजिन आणि आकर्षक लूकसाठी जास्त  लोकप्रिय आहे. 

Suzuki Gixxer 160

