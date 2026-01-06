सुंदर जंगलं, चहाचे मळे आणि डोंगर-दऱ्यांसाठी कूर्ग ओळखले जाते
Picture Credit: Pinterest
सुट्ट्यांमध्ये या हिल स्टेशनला जाण्याचा प्लान तुम्ही करू शकता
Picture Credit: Pinterest
कूर्ग हिल स्टेशनला भारतातील स्कॉटलँड म्हणतात
Picture Credit: Pinterest
कुर्गमधून कावेरी नदी वाहते, तिचं सौंदर्य खूप छान दिसते
Picture Credit: Pinterest
पर्यटक कूर्गमध्ये किल्ले, झरे आणि दरे-डोंगर पाहायला येतात
Picture Credit: Pinterest
रोजच्या धकाधकीच्या जीवनातून मार्ग काढत कूर्गला फिरण्याचा प्लान करू शकता
Picture Credit: Pinterest
ब्रह्मगिरी अभयारण्यातही तुम्ही फेरफटका मारू शकता.
Picture Credit: Pinterest