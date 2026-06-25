Kawasaki चा ऑफ-रोड दे धक्का! 2027 KLX 230 रेंज लाँच

Kawasaki ने 2027 KLX 230 रेंज भारतात लाँच केली आहे.
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यामध्ये नवीन KLX 230 S व्हेरिएंटची भर पडली आहे.
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ग्राहकांना आता KLX230, KLX 230 S आणि ऑफ रोडसाठी KLX 230R S असे एकूण तीन मॉडेल्स मिळणार आहेत.
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स्टँडर्ड KLX 230 ची किंमत 1.84 लाखांवरुन २.१९ लाखांपर्यंत वाढली आहे.
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KLX 230 S ची किंमतह २.१९ लाख ठेवण्यात आली आहे.
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नवीव S व्हेरिएंटमध्ये 830मिमी सीट हाइट देण्यात आली आहे, जी स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा ५० मिमी कमी आहे.
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सर्व मॉडेल्समध्ये 233cc एअर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन देण्यात आले असून १९hp पॉवर आणि १९Nm टॉर्क मिळतो.
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२१ इंच फ्रंट आणि १८ इंच रिअर व्हील्ससह ही बाई ऑफ रोडिंगसाठी तयार करण्यात आली आहे.
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