BSNL प्रीपेड रिचार्ज प्लान

Science technology

27 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

BSNL ने नवा प्रीपडे रिचार्ज प्लान लाँच केला आहे

प्लान

Picture Credit: Pinterest

कंपनीने 1 रुपयांचा कॉलिंग, डेटा आणि इतर फायदे असणार प्लान लाँच केलाय

फायदे

Picture Credit: Pinterest

क्रिसमस बोनान्जा प्लान्स, सब्सक्राइबर्सना रोज 4GB डेटा ऑफर करण्यात आलाय

डेटा

Picture Credit: Pinterest

अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 100 SMS डेली मिळणार आहेत

कॉलिंग

Picture Credit:  Pinterest

हा प्लान ठराविक मर्यादेपर्यंत आहे, 31 डिसेंबरपर्यंत हा प्लान मिळेल

मर्यादा

Picture Credit:  Pinterest

या प्रीपेड प्लानमध्ये 30 दिवसांची व्हॅलिडीटी मिळणार आहे

व्हॅलिडीटी

Picture Credit: Pinterest

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

पुढे वाचा