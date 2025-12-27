BSNL ने नवा प्रीपडे रिचार्ज प्लान लाँच केला आहे
कंपनीने 1 रुपयांचा कॉलिंग, डेटा आणि इतर फायदे असणार प्लान लाँच केलाय
क्रिसमस बोनान्जा प्लान्स, सब्सक्राइबर्सना रोज 4GB डेटा ऑफर करण्यात आलाय
अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 100 SMS डेली मिळणार आहेत
हा प्लान ठराविक मर्यादेपर्यंत आहे, 31 डिसेंबरपर्यंत हा प्लान मिळेल
या प्रीपेड प्लानमध्ये 30 दिवसांची व्हॅलिडीटी मिळणार आहे
