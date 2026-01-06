बुध गोचरमुळे या राशींचा गोल्डन टाइम

Life style

06 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

हिंदू धर्मात, राशीचे गोचर शुभ मानले जाते, सुख-समृद्धी नांदते

बुध गोचर

Picture Credit: Pinterest

येत्या 17 जानेवारीला बुध गोचर करणार आहे

कधी गोचर

Picture Credit: Pinterest

बुध गोचराचा फायदा कन्या राशीला होणार आहे, शुभं फळ देतील

कन्या राशी

Picture Credit: Pinterest

कामांमध्ये यश मिळेल, धन-संपत्ती वाढेल, भौतिक सुख वाढेल

कामांमध्ये यश

Picture Credit: Pinterest

गणरायाची पूजा करा, सुख, सौभाग्य आणि वृद्धी मिळेल

गणपतीची पूजा

Picture Credit: Pinterest

सुख, सौभाग्य, धन आणि आरोग्याचे फायदे होतील, भौतिक सुख मिळेल

मकर 

Picture Credit: Pinterest

आर्थिक स्थिती सुधारेल, नशिब प्रत्येक गोष्टीत साथ देईल

नशिब बदलेल

Picture Credit: Pinterest

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

पुढे वाचा