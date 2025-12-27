जानेवारीपासून काही कारच्या किमती महागणार आहेत
इनपुट कॉस्ट, आणि लॉजिस्टिकमध्ये वाढ झाल्याने कारच्या किमती वाढणार
मर्सिडिज-बेंझ कारची किंमत वाढणार, घ्यायचा विचार असेल तर आताच बुक करा
निसान मोटर्सचे Magnite मॉडेलसुद्धा वाढणार आहे
होंडा इंडियानेसुद्धा कारच्या किंमती वाढणार असल्याची माहिती देण्यात आलीय
Comet EV, Windsor EV आणि Hector रेंज यांच्या किमती 2 टक्के वाढणार
Sealion 7 EV SUV ची किंमत वाढणार, बॅटरी, इंपोर्टमुळे किंमत वाढेल
