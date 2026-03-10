तापट डोक्याने निर्णय घेऊ नका
आळस झटकून जबाबदारी पार पाडा
नवीन संधी तुमची वाट पाहतेय
स्वत:मधील कला-गुणांना वाव द्याल
इप्सित कार्य पूर्ण होऊ शकते
दिवस आनंदात व्यथित कराल
कामाचा ताण जाणवू शकतो
सह-कर्मचाऱ्यांशी मतभेद टाळा
आर्थिक स्थैर्याच्या पाठीमागे लागा
कामे अंगावर ओढावून घेऊ नका, ताण जाणवेल
हसत-खेळत दिवस घालवाल
एखादी अनपेक्षित बातमी कानावर पडेल
