जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

10 March 2026

Author: वेद बर्वे

Lifestyle

तापट डोक्याने निर्णय घेऊ नका

मेष

आळस झटकून जबाबदारी पार पाडा

वृषभ

नवीन संधी तुमची वाट पाहतेय

मिथुन

स्वत:मधील कला-गुणांना वाव द्याल

कर्क

इप्सित कार्य पूर्ण होऊ शकते

सिंह

दिवस आनंदात व्यथित कराल

 कन्या

कामाचा ताण जाणवू शकतो

 तूळ

सह-कर्मचाऱ्यांशी मतभेद टाळा

वृश्चिक

आर्थिक स्थैर्याच्या पाठीमागे लागा

धनु

कामे अंगावर ओढावून घेऊ नका, ताण जाणवेल

मकर

हसत-खेळत दिवस घालवाल

कुंभ

एखादी अनपेक्षित बातमी कानावर पडेल

मीन

