जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

11 March 2026

Author: वेद बर्वे

आज सुप्त कला-गुणांना वाव मिळेल

मेष

धार्मिक कार्यात सहभागी व्हायची संधी मिळू शकते

वृषभ

पैशांचे व्यवहार मार्गी लागतील

मिथुन

नवकल्पनांना नशीबाची साथ मिळेल

कर्क

एखादी नवीन संधी मिळू शकते

सिंह

कामाचा ताण जाणवू शकतो

 कन्या

घाईत कुठलाही निर्णय घेऊ नका

 तूळ

तब्येतीची हेळसांड करु नका

वृश्चिक

स्वत:चे स्थान निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करा

धनु

आर्थिक चणचण दूर होईल

मकर

सरकारी कामांमध्ये सावधानता बाळगा

कुंभ

परदेशी जाणाऱ्यांनी प्रयत्न सुरु ठेवावेत

मीन

