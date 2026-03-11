आज सुप्त कला-गुणांना वाव मिळेल
धार्मिक कार्यात सहभागी व्हायची संधी मिळू शकते
पैशांचे व्यवहार मार्गी लागतील
नवकल्पनांना नशीबाची साथ मिळेल
एखादी नवीन संधी मिळू शकते
कामाचा ताण जाणवू शकतो
घाईत कुठलाही निर्णय घेऊ नका
तब्येतीची हेळसांड करु नका
स्वत:चे स्थान निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करा
आर्थिक चणचण दूर होईल
सरकारी कामांमध्ये सावधानता बाळगा
परदेशी जाणाऱ्यांनी प्रयत्न सुरु ठेवावेत
