थंडीत आंघोळ करावी की नाही?

Health

03 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

रोज आंघोळ केल्याने आरोग्याला फायदा होतो

रोज आंघोळ?

थंडीत गरम पाण्याने आंघोळ केल्याने नॅचरल ऑइल संपते, ड्राय होते स्किन

ड्राय स्किन

नखांवर परिणाम होतो, नखांची चमक गायब होते

नखांची चमक

स्किन इंफेक्शन होते थंडीत रोज आंघोळ केल्यास, स्किन सेंसेटिव्ह होते

स्किन इंफेक्शन

इम्युनिटी जास्त प्रमाणात वीक होते थंडीत रोज आंघोळ केल्यास

इम्युनिटी

गरम पाण्यामुळे स्किनच्या त्वचेला नुकसान होते, स्किन खराब होते

स्किनची त्वचा

थंडीत एक दिवसा आड आंघोळ करावी, हा एक चांगला ऑप्शन आहे

काय करावे?

