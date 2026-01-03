रोज आंघोळ केल्याने आरोग्याला फायदा होतो
थंडीत गरम पाण्याने आंघोळ केल्याने नॅचरल ऑइल संपते, ड्राय होते स्किन
नखांवर परिणाम होतो, नखांची चमक गायब होते
स्किन इंफेक्शन होते थंडीत रोज आंघोळ केल्यास, स्किन सेंसेटिव्ह होते
इम्युनिटी जास्त प्रमाणात वीक होते थंडीत रोज आंघोळ केल्यास
गरम पाण्यामुळे स्किनच्या त्वचेला नुकसान होते, स्किन खराब होते
थंडीत एक दिवसा आड आंघोळ करावी, हा एक चांगला ऑप्शन आहे
