नवा फोन खरेदी करायचा असेल तर ही बेस्ट डील आहे तुझ्यासाठी
Picture Credit: Pinterest
iPhone 15 pro कंपनीने 2023 मध्ये 1 लाख 59 हजारांना लाँच झाला होता
जियोच्या वेबसाइटवर हा फोन 68 हजारांमध्ये मिळत आहे. 256GB स्टोरेज
या फोनवर 92 हजार 97 चा डिस्काउंट मिळत आहे
या फोनवर 2 हजारापर्यंतचा बँक डिस्काउंट मिळत आहे
या फोनमध्ये 6.7 इंचाचा Super Retina XDR डिस्प्ले देण्यात आलाय
48MP+12MP+12MP चा ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आलाय
