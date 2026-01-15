68 हजारात 1 लाखाचा फोन

Science technology

15 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

नवा फोन खरेदी करायचा असेल तर ही बेस्ट डील आहे तुझ्यासाठी

बेस्ट डील

iPhone 15 pro कंपनीने 2023 मध्ये 1 लाख 59 हजारांना लाँच झाला होता

कधी झाला लाँच?

जियोच्या वेबसाइटवर हा फोन 68 हजारांमध्ये मिळत आहे. 256GB स्टोरेज

स्टोरेज

या फोनवर 92 हजार 97 चा डिस्काउंट मिळत आहे

डिस्काउंट

या फोनवर 2 हजारापर्यंतचा बँक डिस्काउंट मिळत आहे

बँक डिस्काउंट

या फोनमध्ये 6.7 इंचाचा Super Retina XDR डिस्प्ले देण्यात आलाय

डिस्प्ले

48MP+12MP+12MP चा ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आलाय

कॅमेरा

