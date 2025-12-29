सूर्य देवाचे 7 घोडे एकाच दिशेने धावतात
गायत्री, भ्राति, उस्रिक, जगति, त्रिस्तप, अनुस्तप आणि पंक्ती आहेत
सात घोड्यांनी ओढलेल्या सूर्यदेवाच्या या रथाला फक्त एकच चाक आहे
सूर्य देवाच्या 7 घोड्यांचा लगाम अरूण देवाच्या हातात असतो
अरुण हा सूर्यदेवाचा सारथी आहे आणि त्याला पहाटेची देवता मानले जाते
अरुण प्रजापती कश्यप आणि विनता पुत्र आणि गरुडाचा भाऊ आहे
अरुणचा जन्म फक्त धडापासून वरच्या दिशेने झाला
