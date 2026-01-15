शाई नखांवरच का लावतात?

Maharashtra

15 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या शास्त्रज्ञांनी निवडणुकीची शाईचं विज्ञान शोधलं

संशोधन



या शाईमध्ये सिल्व्हर नायट्रेटचा वापर केला जातो, सोडियम क्लोराइड तयार होते

सिल्व्हर नायट्रेट



सोडियम क्लोराइडमुळे काळी शाई निळी होते, पाण्यामुळे ते जाड होते

निळी शाई



म्हैसूरमधील या कंपनीशिवाय कोणत्याही कंपनीला शाई बनवण्याचा अधिकार नाही

अधिकार



बोटांवरील डाग चांगले दिसत नसल्याने तक्रारी करण्यात आल्या होत्या

डाग



त्यामुळे 1971 मध्ये नियमांमध्ये सुधारणा, नखांवर शाई लावण्याची पद्धत 

नियमांमध्ये सुधारणा



