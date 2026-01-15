औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या शास्त्रज्ञांनी निवडणुकीची शाईचं विज्ञान शोधलं
Picture Credit: Pinterest
या शाईमध्ये सिल्व्हर नायट्रेटचा वापर केला जातो, सोडियम क्लोराइड तयार होते
Picture Credit: Pinterest
सोडियम क्लोराइडमुळे काळी शाई निळी होते, पाण्यामुळे ते जाड होते
Picture Credit: Pinterest
म्हैसूरमधील या कंपनीशिवाय कोणत्याही कंपनीला शाई बनवण्याचा अधिकार नाही
Picture Credit: Pinterest
बोटांवरील डाग चांगले दिसत नसल्याने तक्रारी करण्यात आल्या होत्या
Picture Credit: Pinterest
त्यामुळे 1971 मध्ये नियमांमध्ये सुधारणा, नखांवर शाई लावण्याची पद्धत
Picture Credit: Pinterest