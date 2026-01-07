सिंह कोणत्या देशात जास्त?

World

07 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

सिंह जंगलाचा राजा म्हणून ओळखला जातो

जंगलाचा राजा

Picture Credit: Pinterest

कोणत्या देशात सिंहाची संख्या जास्त आहे माहितेय का?

जास्त संख्या?

Picture Credit: Pinterest

जगात सर्वात जास्त सिंह आफ्रिकेमध्ये आहेत

आफ्रिका

Picture Credit: Pinterest

टांझानिया देशात सर्वात जास्त सिंहाची संख्या आहे

कोणता देश?

Picture Credit: Pinterest

टांझानियामध्ये सुमारे 14 ते 15 हजार सिंह आहेत

किती संख्या

Picture Credit: Pinterest

तर दक्षिण आफ्रिकेच्या के क्रूगर पार्कचा नंबर दुसऱ्या स्थानावर आहे

दुसरा नंबर

Picture Credit: Pinterest

त्याशिवाय केनिया आणि बोत्सवाना या देशांमध्येही सिंहाची संख्या जास्त आहे

केनिया, बोत्सवाना

Picture Credit: Pinterest

तर आशियाई सिंह गुजरात राज्यात आहेत, त्यांची संख्या 8000 च्या आसपास

भारत

Picture Credit: Pinterest

