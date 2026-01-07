सिंह जंगलाचा राजा म्हणून ओळखला जातो
कोणत्या देशात सिंहाची संख्या जास्त आहे माहितेय का?
जगात सर्वात जास्त सिंह आफ्रिकेमध्ये आहेत
टांझानिया देशात सर्वात जास्त सिंहाची संख्या आहे
टांझानियामध्ये सुमारे 14 ते 15 हजार सिंह आहेत
तर दक्षिण आफ्रिकेच्या के क्रूगर पार्कचा नंबर दुसऱ्या स्थानावर आहे
त्याशिवाय केनिया आणि बोत्सवाना या देशांमध्येही सिंहाची संख्या जास्त आहे
तर आशियाई सिंह गुजरात राज्यात आहेत, त्यांची संख्या 8000 च्या आसपास
