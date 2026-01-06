दुपारचे जेवण पोटभर आणि नियमितपणे करावे
सकाळी पचनसंस्था थोडी स्लो काम करत असते.
दुपारी मेटाबॉलिझम रेट जास्त असतो, त्यामुळे दुपारचे जेवण स्किप करू नये
दुपारी भरपूर जेवण करावे, हेवी lunch करावा असे सांगण्यात येते
तर रात्रीचा आहार मात्र, हलका असावा असा सल्ला डॉक्टर देतात
दिवसा फक्त प्रोटीन शेक पिणं आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते
दुपारी जेवणाआधी सलाड खावे असाही सल्ला डॉक्टर देतात
