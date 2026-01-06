दुपारचे जेवण Skip करू नये

Health

06 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

दुपारचे जेवण पोटभर आणि नियमितपणे करावे

दुपारचे जेवण

Picture Credit: Pexels

सकाळी पचनसंस्था थोडी स्लो काम करत असते.

पचन

Picture Credit: Pexels

दुपारी मेटाबॉलिझम रेट जास्त असतो, त्यामुळे दुपारचे जेवण स्किप करू नये

दुपारचे जेवण

Picture Credit: Pexels

दुपारी भरपूर जेवण करावे, हेवी lunch करावा असे सांगण्यात येते

भरपूर आहार

Picture Credit: Pexels

तर रात्रीचा आहार मात्र, हलका असावा असा सल्ला डॉक्टर देतात

रात्री हलका आहार

Picture Credit: Pexels

दिवसा फक्त प्रोटीन शेक पिणं आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते

प्रोटीन शेक

Picture Credit: Piexels

दुपारी जेवणाआधी सलाड खावे असाही सल्ला डॉक्टर देतात

सलाड

Picture Credit: Pexels

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

पुढे वाचा