मैदा, यीस्ट, ऑलिव्ह ऑइल, साखर, मीठ, कोमट पाणी, भाज्या
मैदा, यीस्ट, ऑलिव्ह ऑइल घाला, कोमट पाण्याने पिझ्झा बेस तयार करा
मैद्यामध्ये यीस्ट घालून पीठ मिळावे, त्यानंतर 10 ते 15 मिनिटे बाजूला ठेवावे
पीठ फुलल्यावर त्याचा volume वाढतो, अधिक हलका होतो पिझ्झा
तेल गरम करा, त्यामध्ये जिरं, हिंग, लसूण, आलं घालून भाजून घ्या
लसूण, टोमॅटो प्युरी, ऑरिगॅनो, चिली फ्लेक्स, चीझ, पिझ्झाला इटालियन टच
बाउलमध्ये पुरी, रगडा, पॅटिस घालून तयार करा
