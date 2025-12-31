Ducati XDiavel V4 ही सुपर स्पोर्ट्स बाइक नुकतीच लाँच झालीय
Picture Credit: Ducati
MotoGP तंत्रज्ञान आणि V4 इंजिनाची ताकद आहे
Picture Credit: Ducati
1,158 cc चे V4 Granturismo इंजिन, 168bhp पॉवर, 126 Nm टॉर्क
Picture Credit: Ducati
सिलेंडर डीएक्टिव्हेशन टेक्नोलॉजी, रियर सिलेंडर बँकमुळे माइलेज चांगले
Picture Credit: Ducati
3 सेकंदात ही बाइक 0 ते 100 kmph ने धावते
Picture Credit: Ducati
330 मिमी डिस्क आणि बर्मो स्टाइलेमा कॅलिपर्स देण्यात आले आहेत
Picture Credit: Ducati
ABS कॉर्नरिंग,व्हीली कंट्रोल, पॉवर लाँच, क्विक शिफ्ट अप-डाउनचे फीचर्स
Picture Credit: Ducati
3 पॉवर मोड आणि चार रायडिंग मोड, टुअरिंग, अर्बन आणि वेट मोड्स
Picture Credit: Ducati
कलर डॅशबोर्ड, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी स्मार्टफोन पेअरिंगची सुविधा
Picture Credit: Ducati
30 लाख 88 हजार 700 Burning Red व्हेरिएंट, Black Lava 31 लाख 19 हजार
Picture Credit: Ducati