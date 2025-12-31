Ducati XDiavel V4 सुपरबाइक लाँच

Automobile

31 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

Ducati XDiavel V4 ही सुपर स्पोर्ट्स बाइक नुकतीच लाँच झालीय

स्पोर्ट्स बाइक

Picture Credit: Ducati

MotoGP तंत्रज्ञान आणि V4 इंजिनाची ताकद आहे

MotoGP inspired

Picture Credit: Ducati

1,158 cc चे V4 Granturismo इंजिन, 168bhp पॉवर, 126 Nm टॉर्क

इंजिन

Picture Credit:  Ducati

सिलेंडर डीएक्टिव्हेशन टेक्नोलॉजी, रियर सिलेंडर बँकमुळे माइलेज चांगले

माइलेज

Picture Credit: Ducati

3 सेकंदात ही बाइक 0 ते 100 kmph ने धावते

बाइकचा वेग

Picture Credit: Ducati

330 मिमी डिस्क आणि बर्मो स्टाइलेमा कॅलिपर्स देण्यात आले आहेत

ब्रेकिंग सिस्टीम

Picture Credit: Ducati

ABS कॉर्नरिंग,व्हीली कंट्रोल, पॉवर लाँच, क्विक शिफ्ट अप-डाउनचे फीचर्स

Advanced इलेक्ट्रॉनिक्स

Picture Credit: Ducati

3 पॉवर मोड आणि चार रायडिंग मोड, टुअरिंग, अर्बन आणि वेट मोड्स

रायडिंग मोड

Picture Credit: Ducati

कलर डॅशबोर्ड, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी स्मार्टफोन पेअरिंगची सुविधा 

डिस्प्ले, कनेक्टिव्हिटी

Picture Credit: Ducati

30 लाख 88 हजार 700 Burning Red व्हेरिएंट, Black Lava 31 लाख 19 हजार

किंमत

Picture Credit: Ducati

