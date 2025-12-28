1000 रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये ईअरबड्स हे ऑप्शन
899 रुपयांमध्ये Amazon वर उपलब्ध, 60 तासांचा प्ले टाइम, ENC फीचर्स
Amazon Basics मध्ये 499 मध्ये TWS चा डिवाइस खरेदी करू शकता
या ईयरबड्समध्ये 80 तासांचा प्ले टाइम ऑफर करत आहेत
Ptron Bass buds 599 रुपयांमध्ये 50 तासांचा प्ले टाइम, वॉइस असिस्टंट, टच कंट्रोल
cool pods 17 चं बजेट 999 रुपये आहे, 30 तासांचा प्ले टाइम मिळतो
1000 रुपयांमध्ये ईयरबड्स येतील, 40 तास म्युझिक टाइमसारखे फीचर्स
