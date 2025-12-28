स्वस्तात ईअरबड्साठी ऑप्शन

28 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

1000 रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये ईअरबड्स हे ऑप्शन

बजेट

Picture Credit: Amazon

899 रुपयांमध्ये Amazon वर उपलब्ध, 60 तासांचा प्ले टाइम, ENC फीचर्स

Goboult

Picture Credit: Amazon

Amazon Basics मध्ये 499 मध्ये TWS चा डिवाइस खरेदी करू शकता

TWS

Picture Credit: Amazon

या ईयरबड्समध्ये 80 तासांचा प्ले टाइम ऑफर करत आहेत

AB-TO1B

Picture Credit:  Amazon

Ptron Bass buds 599 रुपयांमध्ये 50 तासांचा प्ले टाइम, वॉइस असिस्टंट, टच कंट्रोल

PTron

Picture Credit:  Amazon

cool pods 17 चं बजेट 999 रुपये आहे, 30 तासांचा प्ले टाइम मिळतो

Lyne Originals 

Picture Credit: Amazon

1000 रुपयांमध्ये ईयरबड्स येतील, 40 तास म्युझिक टाइमसारखे फीचर्स

U&i Nitro सीरिज

Picture Credit: Amazon

